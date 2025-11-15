sabato 15 Novembre 2025

L’oroscopo di sabato 15 novembre 2025

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 15-11-2025 ore 7:53Ultimo aggiornamento: 15-11-2025 ore 7:53

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In questo giorno non ti frena nessuno. In amore ci sono più possibilità.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Le storie d’amore possono essere bersagliate da sciocche polemiche e rivendicazioni. Se alcune cose non sono andate o non vanno come previsto devi tenerle sotto controllo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Una giornata interessante, che può aiutare a colmare qualche debito maturato nel passato. Regàlati qualche momento di relax.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

E’ probabile che arrivi una buona notizia, giornata nel complesso favorevole. Accetta un invito, fatti vedere in giro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Anche se sai di meritare qualcosa, comunque vuoi ottenere dei vantaggi pratici ed economici, dialoga con garbo, perché la forza della diplomazia prevale su tutto!


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non rimandare a domani ciò che dovresti fare oggi. Non coltivare rancori, nemmeno verso il tuo amore.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Il settore fortunato per te oggi è quello delle amicizie, che vivrai in uno stato di autentica grazia. Amore meno conflittuale rispetto al passato.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

E’ probabile che tu possa incontrare personaggi un po’ strani o che ti fanno perdere la pazienza. Attenzione con un Gemelli.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Stai aspettando gratifiche importanti anche se i cambiamenti ci sono stati. Non pensare negativo perché è l’ultima cosa da fare in questo particolare e importante periodo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Voglia di solitudine, capita spesso quando sei in elaborazione, quando stai cercando nuove risposte a vecchie domande. Qualche problema ma niente di grave, solo normali difficoltà che costellano l’esistenza di tutti i giorni.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amarezza per un amore che impensierisce, uno dei due sta sfuggendo alcune domande. A volte non ti senti del tutto compreso.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Qualche fastidio fisico sarà superato. E’ probabile che tu debba fare una sorta di pulizia di rapporti e situazioni che non ami più.









