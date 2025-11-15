Le previsioni meteo di sabato 15 novembre 2025

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Pressione in calo, arriva una perturbazione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo che peggiorerà al Nord, soprattutto a ovest con precipitazioni che potranno risultare localmente moderate. Sarà più asciutto sul resto del Settentrione. Cielo spesso molto nuvoloso o temporaneamente coperto al Centro con qualche pioggia sull’alta Toscana e parzialmente soleggiato al Sud. Venti da sud.

NORD

Arriva una modesta perturbazione. La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto e bigio. Sono previste delle precipitazioni, generalmente modeste o a tratti moderate al Nordovest, intermittenti deboli e occasionali al Nordest in serata. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, Mar Ligure mosso e relativamente calmo l’Adriatico. Temperature minime in aumento. Temperature Valori massimi attesi tra i 12-13°C del Nordovest e i 15-19°C del Nordest

CENTRO E SARDEGNA

Nonostante la pressione sia in diminuzione, in questa giornata non ci saranno grosse precipitazioni. Il tempo sarà spesso coperto o molto nuvoloso al mattino anche con delle piogge sull’alta Toscana. Nel corso del pomeriggio ci saranno delle schiarite su molte regioni, ma meno in Toscana dove ci saranno ancora delle piogge in provincia di Massa e Carrara e Lucca. Venti da sud. Temperature Valori massimi compresi tra i 18-21°C delle città peninsulari e fino a 25°C in Sardegna

SUD E SICILIA

La pressione è stabile sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto più nuvoloso o anche coperto al mattino, parzialmente soleggiato invece nel pomeriggio. I venti gireranno dai quadranti meridionali soffiando con intensità debole, i mari saranno generalmente calmi. Clima mite di giorno. Temperature Valori massimi attesi tra i 16°C di Potenza e i 24°C di Palermo