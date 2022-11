Ryanair fa sbarcare Barcellona e Dublino in Friuli Venezia Giulia. Obiettivo 500mila passeggeri nel 2023

TRIESTE – Basta attese per lo sviluppo dei voli domestici che dipendono dalla riattivazione di Linate, pur probabile. “L’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia ha deciso di cambiare profilo e di puntare sul potenziamento della connettività della regione con le destinazioni internazionali”. Il partner che affiancherà lo scalo regionale in questa svolta, spiega Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport, sarà Ryanair, prima compagnia aerea europea, che con l’estate 2023 attiverà con Ronchi dei Legionari (Gorizia) due collegamenti settimanali diretti per Barcellona e due per Dublino.

L’obiettivo è raggiungere già solo nel 2023, continua Consalvo, mezzo milione di passeggeri, che permetterebbe allo scalo regionale di lasciarsi alle spalle i difficilissimi 2020 e 2021. Nel 2022, spiega, si dovrebbe essere raggiunto il 90% dei traffici pre-pandemia.

Proprio per questo si è scelto come partner la Ryanair, che la crisi della pandemia l’ha ampiamente superata, e nel 2022 segna un +15% del traffico estivo e +10% di quello invernale rispetto al periodo pre-pandemia, spiega il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson. E evidenzia come proprio il modello dell’azienda irlandese è l’unico uscito vincitore dalla crisi pandemica.

“Oramai ha poco senso parlare di low-cost, perché il modello è semplicemente rispondere a cosa chiedono i passeggeri: voli diretti dal punto A al punto B, a un costo ragionevole”, sottolinea Wilson, aggiungendo come ‘prova’ la commessa di Ryanair per 130 nuovissimi aerei Boeing 737 che consumeranno 16% meno carburante con -40% di emissioni.

I due voli per Barcellona e Dublino si affiancheranno ad altri 4 voli internazionali operati dalla compagnia irlandese -Valencia, Londra, Malta e Bruxelles-, mentre verrà potenziata la frequenza anche dei voli su Palermo e Bari, conclude Consalvo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it