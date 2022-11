Zio Toni contro Rafa, la prima (vera) volta di Nadal contro Nadal

TORINO – C’è stato un momento, uno solo, in cui Toni Nadal s’è ricordato d’essere prima di tutto zio. Lo zio Toni. Ha applaudito come per uno spasmo. Bravo Rafa, grande Rafa. Ma dalla panchina sbagliata. Lui, mentore della leggenda, ora coach dell’avversario, Felix Auger-Aliassime. Poi ha ripreso la forma d’una sfinge, immobile, serafico, a volte col capo chino di chi s’appisola o almeno fa finta. E invece zio Toni contava punti e minuti, perché quello strazio finisse il prima possibile.

La prima volta di Nadal contro Nadal, dal vivo, arriva alle Atp Finals di Torino, un “tranquillo” secondo match di girone. Perché invece agli ottavi dell’ultimo Roland Garros zio Toni aveva deciso di non sedersi dalla parte del torto pur avendone ragione: “Felix è Felix, ma questo torneo è molto particolare e volevo che lo vincesse Rafa“, disse. Il professionismo dei sentimenti. Per cui no, s’era esentato. La distanza l’aveva premessa persino per contratto.

Stavolta zio Toni ha slacciato il legame parentale, e s’è piazzato come uno stoccafisso nel box canadese. Uno tra sette. Alla sua destra il palco che una volta governava, pieno di gente: in dodici, in tredici, da Moya in giù, per dare animo al Nadal in difficoltà. Come se non fossero due, i Nadal in difficoltà. Rafa e Toni, Nadal contro Nadal, quasi Kramer contro Kramer.

E così, a primo set archiviato, l’ha rifatto: ha applaudito. Ma stavolta per la parte “giusta”. Bravo Felix, grande Felix. Un punto per ciascuno e bilancino delle emozioni di nuovo in equilibrio. Questa è la dura legge della vita che va avanti, non per forza assieme.

Lo aveva preannunciato: “Non dirò chi voglio che vinca, ma siederò sulla panchina di Aliassime. Al Roland Garros è stato diverso perché si affrontavano per la prima volta e il Roland Garros è un’altra cosa. Qui non fa niente. Quel che è certo è che non festeggerò nessun punto”. S’è trattenuto, finché ha potuto. Meglio di un Galliani in Milan-Monza, per sobrietà e continenza, ma del tutto evidente a chi quel quadretto inedito non poteva che notarlo. Perché ritratti così, da separati fuori casa, sono una cesura storica, per il tennis. Tradiscono il tempo che passa inesorabile, la calvizie incipiente del campione e questi “giovani” (signora mia!) capaci di giocare tutti i tornei che il calendario impone.

Rafa non ha più bisogno di zio Toni da un pezzo. Nel frattempo s’è fatto zen, e va in conferenza a distribuire perle del genere: “Se ho vinto tanto nella mia carriera è perché ho saputo navigare il mare dell’inquietudine”. A cose fatte, allora, i giornalisti hanno provato a strappare ad Auger-Aliassime l’altro titolo, più pruriginoso: ti ha spiegato come batterlo? Macché… Lui, il canadese, non c’è cascato. Vago vaghissimo, ha salvato una storia. E che storia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it