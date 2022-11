Pd: “Centrodestra alla Regione Calabria vuole reintrodurre il consigliere supplente”

REGGIO CALABRIA. – “La proposta di legge sull’introduzione della ‘incompatibilità tra la carica di consigliere e la carica di assessore regionale’, depositata in Consiglio regionale dai capigruppo della maggioranza di centrodestra, è fuori dalla realtà e rappresenta uno spreco di risorse economiche inconcepibile in un momento come questo in cui le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e ogni atto della politica e delle istituzioni dovrebbe essere volto al contenimento della spesa”. E’ quanto evidenzia il gruppo del Pd in Consiglio regionale della Calabria, secondo cui “la proposta di legge va in contrasto con i principi di spending review e punta a ripristinare la figura del consigliere supplente, che era già stata impugnata dal governo nazionale per diversi profili di incostituzionalità al momento della sua proposta”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it