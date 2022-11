Roma, lanciano reperto archeologico da auto in corsa e scappano

E’ stata una chiamata da parte di una cittadina ad allertare il VII Gruppo Appio della Polizia di Roma Capitale, dopo aver visto lanciare da un’auto in corsa un oggetto in pietra bianca all’interno di un’area verde, priva di illuminazione e con vegetazione spontanea, in zona Tuscolana.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno verificato la presenza di un reperto, di forma semi trapezoidale, che presentava in bassorilievo una croce e due stelle a sei punte sulla base, con un foro ovoidale al centro. Sul retro erano evidenti due supporti cilindrici cavi.

Gli agenti, diretti dal Dirigente Maurizio Maggi, hanno posto sotto sequestro il ritrovamento, custodendolo nei locali del gruppo territoriale. Sarà l’Autorità giudiziaria a disporre accertamenti rispetto a vincoli storico archeologici e valore artistico di quanto abbandonato. Indagini in corso per risalire ai responsabili del gesto .

