Arte e concerti a un euro, torna ‘Musei in musica’ a Roma: Mannoia guest star

ROMA – Sarà Fiorella Mannoia la guest star della prossima edizione di Musei in musica, la kermesse promossa da Roma culture in programma sabato 19 novembre. Dopo tre anni di assenza, l’ultima volta era il 2019, Musei in musica aprirà in notturna e in via straordinaria i suoi musei civici, che dalle 20.00 alle 2.00 e al prezzo simbolico di 1 euro diventeranno palcoscenico di eventi musicali e spettacoli dal vivo.

Fiorella Mannoia si esibirà ai Mercati di Traiano alle 22.30 in un intimo e suggestivo live pianoforte e voce, emozionando il pubblico con alcuni dei brani più significativi del suo repertorio. Tra musei civici, università, istituzioni italiane e straniere e spazi espositivi, saranno in tutto circa cinquanta i luoghi dove si svolgerà il cartellone di Musei in musica che prevede, oltre alle 35 mostre allestite nei siti, più di cento eventi tra intrattenimento e visite guidate.

