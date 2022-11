Il sottosegretario alla Salute Gemmato: “Peggio senza vaccini? Non ci sono prove”, è polemica

di Maria Rita Graziani e Marta Tartarini

ROMA – Stanno facendo discutere le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato sui vaccini. Durante il programma di Rai2 ‘ReStart’ Gemmato ha dichiarato: “L’Italia è stata prima per mortalità, terza per letalità. Quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti in Italia”. Ma senza vaccini sarebbe stato peggio? “Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere della prova inversa- risponde Gemmato ad Aldo Cazzullo-. Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini. Siamo stati per larga parte della pandemia primi per mortalità e letalità. Senza vaccini sarebbe stato peggio? Non so non ne abbiamo la prova”.

FURFARO (PD): DA GEMMATO AFFERMAZIONI PERICOLOSE

“Le dichiarazioni del sottosegretario Gemmato sui vaccini sono, pericolose, violente e antiscientifiche. Pericolose perché sminuiscono l’importanza della vaccinazione nel tutelare la vita di tutti, specie degli anziani e dei più fragili, ed è gravissimo che a farlo sia un esponente del Governo. Violente nei confronti di tutti quegli italiani che, purtroppo, non hanno fatto in tempo a beneficiare della vaccinazione. Antiscientifiche perché l’importanza della vaccinazione nel contrastare il Covid è stata già dimostrata. Il vaccino riduce la carica virale e dunque il rischio di trasmissione; abbassa i tempi di negativizzazione da 7 giorni a 4; ha evitato il 72% dei decessi per le persone con più di 80 anni. E non solo: il tasso dei decessi tra le persone non vaccinate è 9 volte più alto, come certificato a luglio dall’ISS. Ci sarebbe da ridere, se non fosse per le bare di Bergamo, per i 180.000 italiani portati via dal Covid. Presenterò un’interrogazione parlamentare: il Governo ha il dovere di fare chiarezza, di prendere le distanze da Gemmato e di dire una volta per tutte cosa ha intenzione di fare per contrastare il Covid. Con la scienza, non con i tarocchi”, ha dichiarato Marco Furfaro, capogruppo del Partito Democratico in commissione Affari sociali.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it