Lutto per Jennifer Aniston, il commovente post di addio al padre sui social

ROMA – Lutto per Jennifer Aniston. È morto a 89 anni John Aniston, attore di soap opera e serie tv, e padre della star di Friends. A dare l’annuncio è stata la stessa Jennifer, che ha voluto ricordarlo con un commovente post sui social. “Eri uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto– ha scritto l’attrice su Instagram a corredo di cinque tenere foto che la vedono crescere in compagnia del padre-. Sono così grato che tu sia salito nei cieli in pace e senza dolore. E l’11/11 niente di meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me adesso. Ti amerò fino alla fine dei tempi“.

Nato in Grecia John Aniston arriva negli Usa a soli due anni e successivamente studia teatro all’Università della Pennsylvania. L’esordio nelle serie tv arriva negli Anni 70, ma per il successo dovrà aspettare ‘Il tempo della nostra vita’, soap nella quale diventerà un personaggio fisso negli Anni 80.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it