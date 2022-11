La friulana Tecnest protagonista al Global Summit di Lazise

RESIA (UDINE) – Tecnest porta al Global Summit Logistics & Manufacturing di Lazise (Verona), il 16 e 17 novembre prossimi, le sue soluzioni software per l’ottimizzazione della Supply Chain. Sempre più l’azienda friulana viene chiamata dai maggiori player della manifattura italiana per ottimizzare i processi produttivi. Nel caso specifico: Tecnest, guidata da Fabio Pettarin, presenterà quanto ideato per la Tricobiotos, azienda toscana specializzata nella formulazione, produzione e distribuzione di prodotti professionali per capelli. Infatti, il comparto della cosmesi, dopo la pandemia, si è trovato a fare i conti con nuove sfide estremamente complesse alle quali ha reagito con resilienza e innovazione. Tricobiotos ha adottato due soluzioni: un sistema di pianificazione potenziato ed una per la raccolta dei dati di processo, fra cui i consumi. Il 16 novembre alle 15 verranno presentati i risultati raggiunti della collaborazione: il Global Summit sarà un utile momento per confrontarsi sulle principali criticità che emergono nella fabbrica di oggi, un periodo storico e sociale, complesso.

Fra queste, la nuova soluzione di pianificazione avanzata (APS- Advanced Planning & Scheduling) che diventa ora una cabina di comando intelligente per le attività di pianificazione in fabbrica e la soluzione Flex-IIOT per la raccolta di dati evoluti dalle macchine di produzione ed il controllo dei consumi energetici, fino al nuovo concetto evoluto di MOM – Manufacturing Operation Management, come un MES potenziato, ampliato che abbraccia l’intero mondo delle operazioni aziendali. Il tutto è sempre pianificato in un’ottica di ‘a tu per tu’ con il manifatturiero e con i suoi esponenti per addentrarsi nei problemi attuali della fabbrica e fornire le migliori soluzioni informatiche in risposta alle fortissime perturbazioni di mercato dettate dal post-pandemia e dalla crisi energetica.

