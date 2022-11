Terrorismo, scoperta associazione neonazista in Campania: quattro arresti

NAPOLI – Quattro persone sono state arrestate in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Avellino, indagate di appartenere a una associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista. Le misure sono state eseguite stamattina dalla polizia di Napoli, su delega della procura partenopea, nell’ambito di un’operazione antiterrorismo condotta dalla Digos, dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione e dal Servizio polizia postale e comunicazioni. Disposto anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un’altra persona, a Roma, gravemente indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Sono in corso anche una trentina di perquisizioni personali domiciliari e informatiche su tutto il territorio nazionale.

