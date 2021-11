Italia, solo 0-0 in Irlanda del Nord. Serviranno i play-off per il Mondiale

(Foto Twitter Nazionale Italiana)

ROMA – L’Italia deve passare per i play-off per conquistare un posto ai Mondiali di calcio del prossimo anno. Gli azzurri a Belfast hanno infatti pareggiato 0-0 con l’Irlanda del Nord nell’ultima partita del girone C delle qualificazioni, fallendo la conquista immediata di un posto per Qatar 2022. La squadra del ct Roberto Mancini ha chiuso il gruppo al secondo posto con 16 punti dietro alla Svizzera, che battendo la Bulgaria nella sua ultima gara ha raggiunto 18 punti.