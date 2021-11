VIDEO | Prima seduta del nuovo Consiglio regionale in Calabria, Occhiuto: “Insediamento sobrio, sono contento”

REGGIO CALABRIA – “Sono contento perché è stato un Consiglio regionale senza sbavature, si è insediato in un clima di sobrietà. Ciascuno ha fatto la sua parte, sia la maggioranza che l’opposizione eleggendo i propri rappresentanti nell’ufficio di presidenza. Ora tocca lavorare. C’è da approvare il rendiconto della Regione e soprattutto il Def e il bilancio di previsione”. Così rispondendo alla Dire il governatore della Calabria Roberto Occhiuto a conclusione, oggi, della prima seduta del nuovo Consiglio regionale che ha eletto l’ufficio di presidenza dell’Aula. “Non voglio – aggiunge – che la Regione vada in esercizio provvisorio. Purtroppo sono stato proclamato solo qualche giorno fa, ma a tappe forzate renderemo la Regione operativa nella pienezza delle sue funzioni”.

BRUNI: “PRIMA SEDUTA PIÙ EMOZIONANTE DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA“

“Meglio di un primo giorno di scuola e sicuramente più emozionante. Far parte di un’Istituzione come la Regione mi riempie di orgoglio ma non per questo perdo di vista l’obiettivo principale che è quello di lavorare per l’intera legislatura per migliorare le condizioni di vita dei calabresi, controllando atti e delibere e intervenendo dove è possibile per migliorarli”. Così la consigliera regionale calabrese Amalia Bruni (gruppo misto) oggi a conclusione della prima seduta del Consiglio regionale.

“Avverto una grande responsabilità – aggiunge – ma non sono preoccupata di questo, sono piuttosto onorata di poter essere una sentinella per tutti quelli che mi hanno dato fiducia e mi hanno consentito di essere dove sono. Li ripagherò mettendo in atto quella che io chiamo la buona politica, quella che deve ri-avvicinare i cittadini alle istituzioni e non allontanarli. È l’unico metodo che abbiamo per recuperare credibilità e riportare i cittadini alle urne. E sappiamo bene quanto questo sia necessario qui in Calabria. Per il resto – conclude – mi aspetta un duro lavoro ma sono felice di farlo”.