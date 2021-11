Fedez ‘scende in campo’ come Berlusconi. Ma è il lancio del nuovo album

ROMA – “Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria. Vota Disumano”. Lo scrive su Twitter Fedez ,che lancia il suo nuovo lavoro musicale ‘Disumano’, attraverso un video in cui si diverte a fare la parodia della più celebre ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi. L’album sarà pubblicato il 26 novembre.



“L’Italia è il paese che amo. Qui ho le miei radici, le mie speranze, i miei orizzonti – dice Fedez nel video indossando giacca e cravatta – Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore. Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker. Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti”.

Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria

Vota Disumano 💅🏻#ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023 pic.twitter.com/zJ3DhcHXZV — Fedez (@Fedez) November 15, 2021

Il videomessaggio ironico del rapper, che negli scorsi giorni aveva registrato il dominio fedezelezioni2023.it e aveva fatto pensare a qualcuno di volersi impegnare in prima persona in politica, prosegue: “Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo, quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano”, conclude Fedez.