ROMA – Che dire? Non ce n’è per nessuno. I Maneskin vincono di nuovo e segnano un nuovo primato. Dopo avere trionfato a Sanremo, all’Eurovision e aver aperto qualche giorno fa il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, arriva per loro il riconoscimento come ‘Best rock’ degli Mtv European Music Awards: è la prima volta per una band italiana, il nostro Paese non era mai riuscito neanche ad avere una nomination in una categoria internazionale degli EMA. E gli avversari di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan non erano certo degli sconosciuti: parliamo di Coldplay, Foo Fighters, Kings of Leon, Imagine Dragons e Killers.

Per l’occasione la band romana ha abbandonato il look americano a stelle e strisce, che gli aveva attirato le critiche dei Cugini di Campagna, puntando su nero e oro, con il frontman Damiano in slip e reggicalze di pelle. Salendo sul palco il cantante ha ringraziato i fan e lanciato una frecciatina a chi non credeva in loro: “Immagino che vi sbagliavate”, ha dichiarato alzando il premio. Quindi l’esibizione del brano ‘Mammamia’ sul palco alla Papp László Sportarena di Budapest, anche in questo caso è la prima volta che una band italiana viene invitata ad esibirsi agli Ema.