Saviano contro De Luca: “Fa dirette sudamericane, solo Chavez lo eguagliava”

ROMA – “De Luca fa dirette sudamericane quasi ogni giorno, solo Chavez lo eguagliava… Dovrebbe sprecare meno energie a bullizzare chi non è d’accordo con lui, smetterla di mostrarsi in contraddizione con chiunque e addossare responsabilità a chiunque, tranne che a se stesso”. Lo dice Roberto Saviano in una intervista alla ‘Stampa’.

“De Luca si sfoga continuamente- aggiunge-, si sfoga con chiunque… Ma questa volta è diverso. Ha chiaramente invocato la caduta del governo. Zingaretti, che lo ha sempre sostenuto, non mi pare che lo abbia invitato a essere più cauto”.

Sull’uomo morto nel bagno del Cardarelli, aggiunge: “Un fatto drammatico, terribile. Tutti indignati ora, ma la sanità napoletana era allo stremo da anni. La sola speranza è che il dolore di oggi si tradurrà in progetti concreti“.

Mentre su Di Maio… “Si riscoprono tutti campani all’improvviso. Mai sono riusciti a porre il Sud al centro del progetto politico anziché usarlo solo come serbatoio di clientele”. Del premier Conte dice: “Non è un capo politico, sembra non avere nulla da perdere. Può riposizionarsi e non scusarsi di niente. Lo ha già fatto con la transizione dal suo primo al suo secondo governo”.

Su twitter invece scrive: “De Luca in piena pandemia invoca la caduta del Governo e Zingaretti pare essere d’accordo. Entrambi ci forniscono il perfetto identikit del politico irresponsabile“.