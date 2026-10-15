Pensioni, la proposta di Salvini: “Flessibilità a 64 anni e stop ai vincoli della Fornero”

ROMA – Ospite del programma ‘Dritto e rovescio’ su Rete4, Matteo Salvini è intervenuto su diversi temi centrali dell’agenda politica ed economica, dalla fiscalità per i lavoratori autonomi alle pensioni, fino alle misure sulla sicurezza. Ampio spazio è stato dedicato al tema previdenziale e al superamento della legge Fornero. Il leader della Lega ha difeso la rivalutazione degli assegni pensionistici, giunti complessivamente a 370 miliardi secondo i dati diffusi oggi da Istat, affermando che “aumentare le pensioni è un dovere, non un costo per un governo”, in quanto si tratta di “soldi che i pensionati avevano prestato allo Stato e che adesso tornano indietro. Senza aver fatto miracoli, cioè il massimo dei posti di lavoro creati, la disoccupazione ai minimi”, argomenta Salvini, “vuol dire che adesso tutti stanno bene? No, oggi sono usciti i dati sulla povertà e sono ancora troppi gli italiani in difficoltà, soprattutto gli stranieri. Ma se fosse per la signora Schlein ce ne sarebbero il doppio degli stranieri in difficoltà, magari a carico degli italiani”.

Sul piano dell’accesso al pensionamento, la proposta prevede l’impegno per abbassare l’età pensionabile da 67 a 64 anni, introducendo una vera e propria “libertà di scelta”. “Se poi uno sta bene”, spiega ancora Salvini può valere l’esempio di camionisti e autotrasportatori che “mi hanno chiesto loro” di innalzare la soglia da 68 a 70 anni ovviamente “con tutte le visite mediche del caso”. Però, prosegue il leader della Lega, “se uno arriva a 64 anni, a casa ha un parente che non sta bene, deve aiutare un figlio o un nipote”, può andare in pensione e soprattutto “in quel posto di lavoro entra un ragazzo. Quindi superare la Fornero è un aiuto ai sessantenni e un aiuto ai ventenni”.

SALVINI: PRESTO STOP CITTADINANZA A MINORENNI CHE COMMETTONO REATI

Sul fronte della sicurezza e della giustizia, Salvini ha annunciato una misura che sarà presto all’esame del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa prevede non soltanto la revoca della cittadinanza e del permesso di soggiorno a chi commette reati, ma anche il divieto di concessione della cittadinanza ai minorenni che verranno sorpresi a violare il codice penale.

SALVINI: 15% DI FLAT TAX A 2 MLN PARTITE IVA SENZA BUROCRAZIA

Durante il suo intervento Salvini ha rivendicato l’importanza della flat tax al 15% “senza burocrazia”, definendola la misura a cui “tiene di più”. Il provvedimento, esteso fino a 100 mila euro di reddito, interessa due milioni di partite Iva in Italia e intende sostenere i lavoratori autonomi, una categoria che, come ha ricordato il leader della Lega: “se ha la febbre” è costretta ad andare al lavoro lo stesso”.

ENERGIA, SALVINI: STASERA FRANCIA, SPAGNA E BELGIO COMPRANO DALLA RUSSIA

Durante l’intervista Salvini ha ribadito che “stasera Francia, Spagna e Belgio, faccio esempi di paesi che ‘oddio Putin, i droni e gli hacker’ stanno comprando gas naturale liquefatto dalla Russia. Perchè gli conviene e costa meno. Trump ha detto ‘compro milioni di tonnellate di combustibile dalla Russia’ perchè gli costa meno. Gli altri comprano e la bolletta della luce e del gas ai loro cittadini e ai loro imprenditori costa meno. E noi dobbiamo essere gli unici che non possono fare nulla e devono mandare altri soldi a Kiev? Basta”.