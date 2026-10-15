giovedì 15 Ottobre 2026

Orrore a Modena, due coniugi trovati decapitati a Mirandola: indagini orientate sul figlio

Sul posto si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 21:05Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 22:18

BOLOGNA – Marito e moglie, rispettivamente di 80 e 70 anni, sono stati ritrovati senza vita e decapitati in un’abitazione di Mirandola, nel modenese. L’ipotesi delle forze dell’ordine- rilanciata da Sky Tg24- è che si tratti di un duplice omicidio. Sul posto in serata si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118. Le indagini sono orientate “verso il contesto familiare”, e pur nel massimo riserbo l’ipotesi riguarda un figlio della coppia.

La testata online “Sul Panaro net” indica in un casolare in via Imperiale il luogo del ritrovamento dei due anziani coniugi, avvenuto in serata. La zona attorno al casolare è stata delimitata. La polizia sta sentendo a Mirandola il figlio della coppia trovata decapitata. Lo confermano alla ‘Dire’ fonti investigative.

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