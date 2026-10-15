giovedì 15 Ottobre 2026

Regno Unito e Francia ribadiscono il sostegno per Kiev: da Londra nuovi missili Storm Shadow

La decisione segue l'incontro avvenuto ieri a Downing Street tra il premier britannico Andy Burnham e il presidente ucraino Zelensky

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 20:30Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 22:13

ROMA – Londra rafforza il proprio sostegno militare all’Ucraina. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il Regno Unito fornirà a Kiev un nuovo lotto di missili a lungo raggio Storm Shadow. L’obiettivo della fornitura è consentire alle forze ucraine di colpire le posizioni militari russe e contrastare i raid di Mosca contro le infrastrutture civili. La decisione segue l’incontro avvenuto ieri a Downing Street tra il premier britannico Andy Burnham e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il quale il leader di Londra ha ribadito il pieno appoggio al paese e garantito un’accelerazione nell’invio delle forniture militari.

MACRON RINNOVA IL SOSTEGNO A KIEV

A poche ore dall’annuncio dell’invio di missili Storm Shadow da parte di Londra, anche la Francia torna a ribadire la propria linea di condotta al fianco dell’Ucraina. Attraverso una dichiarazione su X, a seguito di un colloquio diretto con il Presidente Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron ha riconfermato la piena determinazione nel sostenere il popolo ucraino e la sua resistenza. “Mentre la Russia sceglie la via dell’escalation perché si trova in una situazione di stallo al fronte, è fondamentale che forniamo collettivamente all’Ucraina tutti i mezzi necessari per difendersi e per proteggere la sua popolazione civile e le sue infrastrutture. Ho inoltre ribadito la nostra determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina nella ricerca di una pace solida e duratura. La Francia continuerà ad assumersi le proprie responsabilità”, ha scritto il presidente francese.

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