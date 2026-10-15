L’estate è finita, e un altro ghiacciaio se ne va



foto di Stefano Drigo

TORINO – L’estate è ormai finita e un altro ghiacciaio se ne va (e neanche troppo poco a poco). Il super caldo ha infatti ridotto quello del Grand Etrèt nel Parco nazionale del Gran Paradiso “che ha chiuso il suo bilancio di massa annuale in grossa perdita, con -2644 mm w.e. (acqua equivalente), più del doppio rispetto al dato medio del periodo 2000-2025 (-1039 mm w.e.)”. Il bilancio 2025-2026, specifica il Parco sul suo sito, si colloca in seconda posizione, in negativo, nella serie storica di 27 anni di dati, dietro alla stagione “record” 2021-2022.

Foto Alberto Rossotto

IN UNA ESTATE PERSI MEDIAMENTE TRE METRI, IL TRIPLO RISPETTO A PRIMA, E DUE ETTARI DI SUPERFICIE

Nel corso dell’ultima estate, il ghiacciaio ha perso mediamente tre metri di spessore su tutta la sua superficie, quasi il triplo rispetto alla perdita media annua di 1,2 metri registrata tra 2000 e 2025. Con la conclusione della stagione 2026, lo spessore medio perso dal 1999 raggiunge così i 34 metri. Le perdite di massa hanno inoltre comportato una riduzione della superficie glaciale superiore a due ettari rispetto al settembre 2025. Anche la fronte del ghiacciaio ha fatto registrare un arretramento: dopo essere rimasta coperta da nevato nelle ultime due stagioni, risulta arretrata di nove metri rispetto al 2023.

Foto Alberto Rossotto



Le conseguenze dell’estate sono ‘emerse’ durante il sopralluogo del 16 settembre, quando il personale incaricato dal Parco ha effettuato le misurazioni di fine stagione. “I rilevatori hanno riscontrato l’assenza totale di neve stagionale residua, un aumento della copertura detritica e il crollo del cosiddetto ‘calderone’. Particolarmente significativo anche il restringimento della ‘strozzatura’ del ghiacciaio, che nel punto più stretto misura oggi 33 metri, contro i 52 rilevati nel settembre 2025”, informa sempre il Parco. Nel corso del rilievo sono state ripiantate tre delle cinque paline ablatometriche mediante l’utilizzo della sonda a vapore spalleggiabile messa a disposizione dal Cnr-Irpi di Torino. Alle tradizionali misurazioni sul ghiacciaio si è affiancato, anche quest’anno, il rilievo fotogrammetrico aereo con drone, realizzato in collaborazione con Arpa Valle d’Aosta.

Credit foto: Parco Nazionale Gran Paradiso/ Stefano Drigo (copertina) / Alberto Rossoto / Alberto Rossotto