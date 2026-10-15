giovedì 15 Ottobre 2026

Il padre di Saman a processo per tentata costrizione al matrimonio

di Mattia CaiuloData pubblicazione: 15-10-2026 ore 18:51Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 18:51

Reggio Emilia – Shabbar Abbas, padre di Saman, già condannato all’ergastolo per omicidio in via definitiva, va a processo anche per tentata costrizione al matrimonio della figlia. La prima udienza è fissata per il 19 ottobre davanti al giudice monocratico del tribunale di Reggio Emilia. Tra i testimoni citati dalla pm Maria Rita Pantani, anche il fratello di Saman e l’ex fidanzato, già sentiti entrambi nel processo principale sulla morte della 18enne, sparita nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 da Novellara e ritrovata sepolta in un casolare vicino a casa, un anno e mezzo dopo.

Per l’omicidio sono stati condannati all’ergastolo in Cassazione anche la madre di Saman, Nazia Shaheen e i cugini Ikram Ijaz e Noman Hulaq. La condanna infilitta a Danish Hasnain, zio della ragazza, è stata di 22 anni. Anche la madre è a processo per il reato di tentata costrizione alle nozze, con udienza fissata in gennaio. L’ipotesi che la famiglia volesse far sposare alla giovane, contro la sua volontà, un parente in Pakistan, non è tuttavia emersa con evidenza nel precedente dibattimento.

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