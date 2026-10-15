La Casa Bianca replica alla premier Meloni: “Con la Russia grande intesa, abbassa i prezzi”

ROMA – “Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi”: così Taylor Rogers, “deputy press secretary” della Casa Bianca, sollecitata dal quotidiano La Repubblica sulle critiche della premier Giorgia Meloni all’intesa tra Stati Uniti e Russia.

Secondo la portavoce, “abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti e famiglie americane rimane una priorità assoluta, mentre il presidente esorta contemporaneamente entrambe le parti del conflitto Russia-Ucraina a fermare gli attacchi contro le raffinerie, che stanno aumentando i costi e danneggiando i consumatori americani”. In Senato, Meloni aveva definito l’accordo “molto rischioso”, sottolineando che “l’aumento dei prezzi dei carburanti è dovuto principalmente alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina”.