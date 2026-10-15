VIDEO | Sambe (Timbuktu Institute): “L’Europa ascolti l’Africa, e sia più umile”

ROMA – L’Europa, dopo anni di fallimenti nel Sahel, deve ascoltare ed essere più umile: è l’appello condiviso con l’agenzia Dire da Bakary Sambe, direttore del Timbuktu Institute, centro studi sulla pace con sede in Senegal e uffici e corrispondenti in Mali e in Niger. L’occasione dell’intervista è il Congresso umanitario, giornata di incontri al Museo dell’Ara pacis promossa dall’ong Intersos. “Dopo oltre dieci anni di strategie sul Sahel differenti anziché unificate o coordinate, e alla luce del relativo fallimento che abbiamo constatato nella regione”, sottolinea Bakary, “credo che siano necessari due atteggiamenti fondamentali da parte dei nostri partner internazionali”.

Il ricercatore va per punti: “Innanzitutto, bisogna ascoltare ciò che accade sul terreno, senza imporre modelli elaborati altrove; e poi serve umiltà, riconoscendo che alcune cose sono state fatte, ma che altre forse sono state fatte male e devono essere ripensate”. Bakary avverte: “Questo non va fatto da soli, ma insieme agli africani”. Secondo l’esperto, nel tempo “sono state elaborate oltre venti strategie per il Sahel, per lo più concepite al di fuori della regione e talvolta senza coinvolgere le comunità locali”. Bakary si sofferma sui rivolgimenti politici, in particolare sui golpe compiuti a Bamako, Ouagadougou e Niamey tra il 2020 e il 2023, mentre continuano gli scontri tra eserciti e gruppi armati. “Quello che sta accadendo oggi, con i cambiamenti di governi che abbiamo conosciuto nel Sahel centrale, in Mali, Niger e Burkina Faso, ci ricorda la necessità di ripensare questi modelli e, soprattutto, di cercare di uscire non soltanto dal conflitto nel Sahel, ma anche dal conflitto di percezioni tra gli approcci internazionali e le percezioni locali”.Nell’intervista ci si interroga su come costruire “ponti” e ripensare la “solidarietà” in un’ottica di collaborazione. “Credo ci sia un punto fondamentale da sottolineare”, dice Bakary: “Per l’Europa, disimpegnarsi non è un’opzione, perché il ritiro dal Sahel non è una strada percorribile”. Secondo il direttore del Timbuktu Institute, “la riflessione deve concentrarsi su come continuare a essere presenti e con chi, scommettendo sulle popolazioni”. Bakary evidenzia: “Gli attuali regimi del Sahel centrale, in particolare in Mali, Burkina Faso e Niger, se considerati nella prospettiva della lunga storia, sono temporanei; la relazione tra Europa e Africa, invece, andrà avanti nel tempo e resterà cruciale”.

ONU: SFOLLATI IN SAHEL CENTRALE RADDOPPIATI, SONO 4 MLN

Quasi quattro milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case in Burkina Faso, Mali e Niger, nella regione centrale del Sahel: i dati, diffusi dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), sono oggi al centro di un panel del Congresso umanitario organizzato dall’ong Intersos. L’appuntamento è in corso al Museo dell’Ara pacis, a Roma. Secondo l’Unhcr, il numero degli sfollati è più che raddoppiato rispetto a sei anni fa, in una regione segnata da instabilità e violenze, con scontri tra eserciti e gruppi armati, prima e dopo una serie di colpi di Stato avvenuti tra il 2020 e il 2023. Secondo l’Alto commissariato, la nuova stima comprende 818mila rifugiati e richiedenti asilo. Nel 2020, secondo i dati dell’Unhcr, la regione contava oltre un milione e 700mila sfollati interni e 365mila rifugiati. L’Alto commissariato ha evidenziato che la crisi è aggravata da incursioni che colpiscono la popolazione civile, da “shock” legati ai cambiamenti climatici e da “una grave carenza” di finanziamenti per gli interventi umanitari.

COLLU (AICS): PROTEGGERE GLI UMANITARI È NEGOZIARE

La “responsabilità di proteggere i partner attuatori”, negoziando “continuamente e con costanza”: questo l’impegno per gli interventi di carattere umanitario in aree di conflitto evidenziato da Marta Collu, dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). L’occasione della sua riflessione è stata il ‘Congresso umanitario’, appuntamento annuale promosso dall’ong Intersos, in corso al Museo dell’Ara Pacis. “Come donatore, insieme al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Aics ha la responsabilità di proteggere i suoi partner attuatori”, premette Collu. “Dobbiamo negoziare continuamente e con costanza; anche perché a volte c’è uno scollamento tra ciò che accade sul terreno e ciò che avviene a livello amministrativo”. La responsabile, coordinatrice in Aics per “aiuto umanitario e fragilità”, si sofferma sul significato della parola “legittimità”. “Significa”, sottolinea, “costruire fiducia non solo con le comunità locali, ma anche con le amministrazioni”. Collu spiega: “I conflitti dividono Paesi e comunità e noi cerchiamo di mantenere un approccio equilibrato, fondato sui principi umanitari”. Secondo la coordinatrice, “è fondamentale difendere questi principi, ma perché ciò sia possibile è necessario che siano sostenuti anche dai governi locali”. Nel corso del dibattito, moderato da Miro Madrusan, dell’alleanza di ong europee Voice, si affronta anche il tema della sicurezza. “Non bisogna mettere a rischio i principi di neutralità e indipendenza dell’azione umanitaria”, dice Collu. “Il 2024 è stato l’anno peggiore per il lavoro umanitario e il 2025 non è stato molto migliore”.

MONITO INTERSOS: IL LAVORO UMANITARIO È CONTESTATO

Il sistema dell’assistenza umanitaria è “sempre più contestato” e in difficoltà, anche per “il ridursi dei fondi disponibili e una dipendenza via via più accentuata da pochi donatori”: lo ha detto Konstantinos Moschochoritis, direttore generale dell’ong Intersos. L’occasione è stata l’apertura del ‘Congresso umanitario’, appunamento annuale dell’organizzazione, in corso al Museo dell’Ara Pacis. Secondo Moschochoritis, i rischi di tenuta sono particolarmente gravi oggi. “A livello mondiale”, ha sottolineato il direttore generale, “le persone sfollate o rifugiate hanno raggiunto quota 120 milioni”. Rispetto alla contrazione dei fondi, il direttore generale ha evidenziato che la tendenza era già in atto prima dell’inizio del secondo mandato del presidente americano Donald Trump nel gennaio 2025.