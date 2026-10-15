A Firenze operaio di 31 anni muore nel cantiere dell’Alta velocità

FIRENZE – Si chiamava Ayoub Abourabil il 31enne morto nel cantiere dell’alta velocità a Firenze. Lo conferma la Faisa Cisl, in via Circondaria, fuori dall’area dove sorgerà la nuova stazione Foster. Si trattava di un “operaio specializzato di nazionalità marocchina assunto dal Consorzio Florentia”, il committente dell’opera. “Gruista, era qui al lavoro in questo cantiere da un anno e mezzo”, ricostruisce il sindacato a cui era iscritto il 31enne. Gli appelli alla sicurezza, interviene il segretario Cisl Firenze e Prato, Fabio Franchi, “rimangono inascoltati”. Questa è “un’altra tragedia che colpisce Firenze in maniera pesante. Stiamo ancora in attesa di capire” la dinamica che ha determinato la morte, tuttavia “sulla sicurezza dobbiamo fare un fronte comune. Non basta fare appelli o protocolli, li dobbiamo rispettare. Servono norme certe per il controllo. Serve formazione e prevenzione”. L’operaio, continua, “era un iscritto della nostra organizzazione sindacale, ma soprattutto era un lavoratore esperto, che sapeva bene l’italiano”, impiegato “nella ditta committente di questo appalto”. Il cantiere è stato raggiunto anche dalla sindaca, Sara Funaro, e dal presidente della Regione, Eugenio Giani.

FILCA-CISL: PIENA LUCE SU CAUSE

Sull’incidente mortale accaduto questo pomeriggio al cantiere del tunnel dell’Alta velocità di Firenze “sarà necessario fare piena luce sulla dinamica e sulle cause. Una cosa però è certa: sulla salute e sicurezza nei cantieri bisogna fare molto di più, rafforzando prevenzione, controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti”. È quanto dichiara, in una nota, la Filca-Cisl Toscana. “La sicurezza sul lavoro deve venire prima di tutto- prosegue la presa di posizione- ogni giorno nei cantieri si continua a morire o a subire gravi infortuni, è una strage che non può essere accettata né considerata una tragica fatalità”.

Il responsabile territoriale di Firenze dell’organizzazione, Stefano Tesi, aggiunge: “La richiesta di più sicurezza in tutti i cantieri, pubblici e privati, passa dal rispetto rigoroso delle norme sulla salute e sicurezza; dalla piena regolarità del lavoro, dei contratti e dai maggiori controlli. Il diritto di lavorare senza mettere a rischio la propria vita e più formazione per una vera cultura della sicurezza”. Secondo Tesi, “non è accettabile continuare a morire di lavoro. La sicurezza non è un costo ma un dovere e ogni vita persa rappresenta una ferita profondo per l’intera società”.