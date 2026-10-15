Spaghetti unplugged torna tra Roma e Milano

ROMA – Due città, due palchi e un’unica attitudine: rendere la musica dal vivo un luogo accessibile, spontaneo e condiviso. Spaghetti Unplugged da oltre tredici anni dà spazio e voce alla scena emergente e dà il via il 22 ottobre alla nuova stagione del format debuttando in una nuova location a Roma, dove gli appuntamenti saranno a Largo Venue; mentre si riconferma l’Apollo Club di Milano, per un’edizione pronta a dare spazio alla pluralità dei linguaggi e delle nuove voci della musica italiana con una programmazione ricca e piena di sorprese. Microfoni aperti a partire da giovedì 22 ottobre in contemporanea con Mazzariello e Subuteo a Largo Venue; mentre a Milano si attende una secret guest e Camilla PNK all’Apollo Club.

La stagione prosegue a Roma il 12 novembre con Incubo e Gloria Tricamo e il 17 dicembre con un ospite a sorpresa e i Cosmonauti Borghesi. A Milano, invece, seguirà Kaze il 12 novembre e il 10 dicembre un nuovo secret guest, con altri ospiti in arrivo. Una line-up che attraversa sensibilità e percorsi differenti, intercettando ciò che si muove nella musica contemporanea e crearendo le condizioni migliori perché possa incontrare il pubblico dal vivo, fuori dalle logiche di una semplice esibizione.

La formula resta quella che ne ha definito l’identità: open mic per gli emergenti, guest live, dj set e la tradizionale spaghettata di mezzanotte, rito collettivo che dà il nome al progetto e ne racconta lo spirito. «Spaghetti Unplugged nasce e continua a vivere grazie alla voglia di condividere la musica, senza barriere tra chi sale sul palco e chi è sotto ad ascoltare- commenta Davide Dose, fondatore di Spaghetti Unplugged- vogliamo continuare a offrire uno spazio in cui i talenti possano incontrare e dare al pubblico in modo autentico, dove la scoperta sia reciproca e ogni serata possa riservare qualcosa di inaspettato. Continuare a investire su Roma e Milano significa non solo rafforzare una comunità che è cresciuta insieme alla musica italiana, ma credere in chi ha qualcosa da dire».

Spaghetti Unplugged è ormai un punto di riferimento: sui suoi palchi sono passati artisti che, nel tempo, hanno raggiunto il grande pubblico da Gazzelle ai Maneskin, confermando il valore di un format capace di intercettare nuove traiettorie artistiche e di costruire occasioni concrete di incontro tra musicisti, addetti ai lavori e ascoltatori. Perché Spaghetti Unplugged non è soltanto un palco sul quale esibirsi, ma uno spazio in cui la musica si costruisce insieme, una canzone e una serata alla volta.