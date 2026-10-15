Dalla guerra alla cura, il Sudan che resiste: a Perugia otto docenti del Comboni College

ROMA – Perugia al fianco del Sudan ostaggio della guerra: un impegno che si realizza attraverso l’Università per stranieri. In questi giorni, l’ateneo accoglie otto docenti del Comboni College of Science and Technology, inclusa la sua facoltà di infermieristica. “Abbiamo completato un percorso di formazione che era stato già avviato, con una prima parte online”, spiega all’agenzia Dire padre Jorge Alcalde Naranjo, da anni missionario nel Paese africano, attualmente a Perugia con la delegazione sudanese. Il percorso è stato possibile grazie a un progetto finanziato dal ministero degli Affari esteri, che coinvolge anche Fondazione Nigrizia e Comunità di Sant’Egidio. “L’Università”, sottolinea il missionario, “ci ha aiutato nella didattica specifica della formazione online”.

I docenti sudanesi hanno incontrato la professoressa Federica Guazzini, referente scientifica del progetto, e sono stati ricevuti nell’aula magna di Palazzo Gallenga dal rettore Valerio De Cesaris e dal prorettore Francesco Asdrubali. Nelle prossime due settimane, parteciperanno ad attività formative e momenti di confronto su ricerca, qualità della didattica, innovazione digitale e internazionalizzazione. Il programma prevede anche visite ai luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale di Perugia e Assisi. In Sudan, a tre anni dall’inizio della guerra, c’è anche chi sceglie di curare. Il conflitto armato, cominciato il 15 aprile 2023, ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati. Ma tra le macerie emergono anche storie di impegno e solidarietà. È il caso del Comboni College. La facoltà di infermieristica, che non ha potuto aprire a Khartoum per i bombardamenti, è rinata a Port Sudan, sul Mar Rosso. Nei video condivisi dai missionari con la Dire, ci sono corsi e laboratori.

“Ho deciso di studiare infermieristica per aiutare la mia comunità”, spiega Hussain Zakaria, specializzando al Comboni College. Samar Muzamil racconta a sua volta la propria esperienza: “Al Comboni College”, dice, “abbiamo l’ambiente migliore, gli insegnanti e i manager più qualificati”. Secondo padre Diego Dalle Carbonare, superiore dei comboniani in Sudan, “questa storia della facoltà di infermieristica è una delle storie belle, vorrei dire anche un miracolo”. Il missionario sottolinea: “Abbiamo studenti che seguono lezioni dai campi profughi e dai monti Nuba; dal Darfur abbiamo avuto anche qualche studente. È importante, quindi, la componente digitale e online, ma anche la possibilità di fare tirocinio negli ospedali, dove tra l’altro c’è un enorme bisogno”. A sostenere la facoltà sono donatori tedeschi come Misereor, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e la provincia spagnola di Badajoz. Decisivo poi il contributo dell’8xmille alla Chiesa cattolica in Italia.