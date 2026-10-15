VIDEO| Paolo Bonolis ospite in tv dall’ex Sonia Bruganelli: “Adulterio? Certo che l’ho commesso, ogni tanto una boccata d’aria”

ROMA – Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono tornati insieme, ma solo sul set televisivo. Il conduttore è stato ospite di ‘Come ti leggo – Page à Vu‘, il programma in onda in seconda serata su Italia 1 che racconta gli ospiti attraverso le pagine di un libro. Per l’occasione, il confronto ha preso spunto dalla Bibbia. A catturare l’attenzione dei social è stato uno scambio sui Dieci Comandamenti e sul tema dell’infedeltà scaturito dal sesto precetto: ‘Non commettere adulterio’.

Il botta e risposta pieno di ironia che ne è seguito ha fatto il giro dei social. “Guarda che tu l’hai commesso l’adulterio!”, ha fatto notare Bruganelli cogliendo l’occasione e lanciando la frecciatina. “Ma certo, come fai a non commetterlo? Ogni tanto una boccata d’aria!“, la risposta di Bonolis che doveva scegliere quale dei Dieci Comandamenti eliminare o modificare.

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“Lo puoi cambiare, lo puoi alleggerire! Invece di eliminarlo, ‘non commettere adulterio’come può diventare?”, ha proposto la conduttrice. “Commetti adulterio con cautela“, ha risposto con prontezza Bonolis. I due ex coniugi hanno annunciato la separazione nel 2023, dopo circa 21 anni di matrimonio. Insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Di tradimento la stessa Sonia Bruganelli aveva parlato durante la sua intervista a Belve. “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene…Forse in quell’occasione non sono stata altruista, ma mi sono tolta un peso”, ha rivelato a Francesca Fagnani.