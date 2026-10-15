giovedì 15 Ottobre 2026

VIDEO| Paolo Bonolis ospite in tv dall’ex Sonia Bruganelli: “Adulterio? Certo che l’ho commesso, ogni tanto una boccata d’aria”

Parlando dei Dieci Comandamenti, i due ex hanno ironizzato sul tema dell'infedeltà durante 'Come ti leggo - Page a Vu', il programma in onda in seconda serata su Italia 1

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 18:19Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 18:19

ROMA – Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono tornati insieme, ma solo sul set televisivo. Il conduttore è stato ospite di  ‘Come ti leggo – Page à Vu‘, il programma in onda in seconda serata su Italia 1 che racconta gli ospiti attraverso le pagine di un libro. Per l’occasione, il confronto ha preso spunto dalla Bibbia. A catturare l’attenzione dei social è stato uno scambio sui Dieci Comandamenti e sul tema dell’infedeltà scaturito dal sesto precetto: ‘Non commettere adulterio’.

Il botta e risposta pieno di ironia che ne è seguito ha fatto il giro dei social. “Guarda che tu l’hai commesso l’adulterio!”, ha fatto notare Bruganelli cogliendo l’occasione e lanciando la frecciatina. “Ma certo, come fai a non commetterlo? Ogni tanto una boccata d’aria!“, la risposta di Bonolis che doveva scegliere quale dei Dieci Comandamenti eliminare o modificare.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Sonia Bruganelli a Belve: “Ho tradito Bonolis e gliel’ho detto quando ci siamo separati”

“Lo puoi cambiare, lo puoi alleggerire! Invece di eliminarlo, ‘non commettere adulterio’come può diventare?”, ha proposto la conduttrice. “Commetti adulterio con cautela“, ha risposto con prontezza Bonolis. I due ex coniugi hanno annunciato la separazione nel 2023, dopo circa 21 anni di matrimonio. Insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Di tradimento la stessa Sonia Bruganelli aveva parlato durante la sua intervista a Belve. “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene…Forse in quell’occasione non sono stata altruista, ma mi sono tolta un peso”, ha rivelato a Francesca Fagnani.

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