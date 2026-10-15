Caso minicar, l’avvocato Bocciolini: “Per i due ragazzi rischio di pene fino a 4-5 anni”

ROMA – Il caso della minicar nera di Roma, con sei passanti aggrediti tra Monteverde e Testaccio nelle notti del 4 e 5 ottobre, ha riacceso i riflettori sulla violenza giovanile. Per gli episodi sono stati identificati due ragazzi di 16 e 17 anni, che avrebbero ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito per ‘noia’ e ‘divertimento’. Tra le vittime anche l’attore Davide Iacopini, gravemente ferito alla testa dopo essere caduto dal monopattino in seguito ad un’aggressione. Per questo episodio la Procura contesta il tentato omicidio, mentre per gli altri sono ipotizzate lesioni. Decisive per individuare i ragazzi sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza e alcuni dettagli che rendevano riconoscibile la minicar, poi sequestrata.

Con il passaggio del fascicolo alla Procura per i minorenni, si apre ora la fase delle valutazioni sulle eventuali misure cautelari e sul percorso giudiziario dei due giovani. Per sapere di più la Dire ha intervistato Daniele Bocciolini, avvocato penalista, cassazionista ed esperto di diritto penale minorile.

– Quali misure cautelari può disporre la Procura minorile nei confronti di ragazzi di 16 e 17 anni accusati di tentato omicidio?

“Al momento non sono state ancora applicate misure cautelari perché le indagini sono state condotte dalla Procura presso il Tribunale di Roma e solo oggi il fascicolo è passato al Tribunale per i minorenni che dovrà valutare tutto. Dinanzi all’evidenza del quadro indiziario, si dovranno valutare le esigenze cautelari, in particolar modo la pericolosità sociale ovvero il pericolo di reiterazione. Le misure cautelari che possono essere applicate vanno dalla permanenza in casa (cioè gli arresti domiciliari per i minori) all’applicazione di alcune prescrizioni (come divieto di uscire da casa in determinate ore o precisi orari nei quali far rientro), fino al collocamento in comunità e da ultimo la custodia cautelare in carcere”.”Questa- spiega l’avvocato Bocciolini- è sempre l’ultima soluzione che si cerca di evitare per far sì che il minore non entri nel circuito penale”.

– Le eventuali ammissioni di responsabilità possono incidere sulle decisioni del giudice?

“Certamente, soprattutto ai fini dell’accesso ad eventuali riti alternativi. Si tratta di confessioni che avranno un peso nello sviluppo processuale successivo. Per i minorenni sono possibili, infatti, una serie di modalità di definizione anticipata del processo che rendono molto probabile al minore sottrarsi all’esecuzione della pena. Tra questi, l’irrilevanza del fatto. La cosiddetta declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto quando si tratta di un fatto tenue e occasionale (reato bagatellare). Un’altra modalità di definizione è la sospensione del processo per messa alla prova, sempre ammissibile quando dall’esame della personalità del minore traspare una condotta del reato occasionale e non un sistema di vita improntato al crimine. Questa modalità prevede che il minore venga sottoposto a un programma di trattamento (percorso di lavori socialmente utili e prescrizioni specifiche), che se positivamente superato estingue la pena. E infine, la concessione del perdono giudiziale, che consiste nella rinuncia alla punizione e ha natura giuridica di causa estintiva del reato. Si può ottenere quasi sempre quando non ci sono precedenti e quando c’è la presunzione che il minore si asterrà dal commettere altri reati. Il perdono è concedibile una sola volta. Una sorta di ulteriore ‘bonus’ da poter giocare. Ai minori è poi sempre concesso di accedere al giudizio abbreviato, garantendo loro una sconto di un terzo come per gli adulti”.”Sul piano della pena- continua l’avvocato penalista- alla quale già è difficile arrivare, poi ai minori, oltre a non potersi applicare l’ergastolo, si applica sempre e comunque la diminuente della minore età che prevede lo sconto di 1/3 della pena. Oltre alle circostanze attenuanti generiche che vengono quasi sempre concesse”.

– Quali reali conseguenze penali rischiano i due ragazzi? E ha senso rivedere il sistema sanzionatorio minorile per chi ha già compiuto 16 anni, alla luce dei gravità dei fatti?

“In questo caso è contestato il tentato omicidio, sempre che l’ipotesi non venga derubricata in lesioni gravissime. Per fatti del genere un adulto rischia dai 7 ai 15 anni di reclusione. Un minorenne, tra diminuente della minore età e attenuanti generiche, può rischiare al massimo 4/5 anni. Ma con ogni probabilità il procedimento verrà definito con l’istituto della messa alla prova, quindi con l’estinzione del reato qualora il minore si sottoponga positivamente a lavori di pubblica utilità o attività di volontariato. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si parla spesso di abbassamento dell’età dell’imputabilità (ora fissata a 14 anni) o della maggiore età a 16 anni. Anziché intervenire su queste soglie, si potrebbe scaglionare la pena applicando la diminuente della minore età solo ai ragazzi tra i 14 e i 15 anni, e non applicando questo beneficio a chi ha compiuto i 16 anni, così trattandolo da giovane adulto”.

– Come viene valutata la differenza tra una condotta presentata come ‘gioco’ e la gravità delle conseguenze per le vittime?

“Trovo sbagliato continuare a parlare di ‘ragazzate’. Anche i genitori tendono a giustificare le loro condotte: “Mio figlio però non è un mostro”. C’è un giustificazionismo eccessivo, continuiamo a trattarli come bambini. E invece sono dei giovani adulti. Bisogna ascoltarli, guardarli in faccia, capire per quale motivo a 16 anni si parla di ‘noia’ e per ‘gioco’ si va a fare del male alla gente”.“Sembra- prosegue Bocciolini- che non riescano a comprendere il discernimento tra il bene e il male. Ma la loro percezione, sulla quale bisogna lavorare tanto, si scontra certamente con quelle che potranno essere le conseguenze di un fatto così grave”.

– Quali sono le finalità educative e di reinserimento della giustizia minorile in casi di violenza grave come questo?

“Tutto il sistema minorile si ispira alla ‘finalizzazione educativa’, per cui il processo non deve interferire sulla continuità educativa, ma tendere alla responsabilizzazione del minore e alla riduzione dell’impatto costrittivo e afflittivo. Dovranno lavorare molto sulla consapevolezza, è fondamentale il contributo delle famiglie, oltre che dei servizi sociali che li accompagneranno nel corso del processo”.