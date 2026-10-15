Un allenatore di football americano è stato licenziato perché… ha vinto 63-0

ROMA – Vallo a raccontare a Eugene, in Oregon, che “vincere è l’unica cosa che conta”. A Boniperti hanno appiccicato l’aforisma per sempre, ma quello era un imperativo categorico del calcio italiano anni ’80. Una dimensione distopica. Nel 2026, invece, succede che l’allenatore di una squadra di football americano di un liceo venga licenziato perché ha vinto… troppo. Ha battuto 63-0 la povera squadra avversaria, peraltro in una partita interrotta all’intervallo per manifesta inferiorità. La superiorità invece è stata ritenuta dolosa, ed è una lettura che nell’iper-agonistica società americana è dirompente.

La premessa doverosa è che il football americano liceale negli Stat Uniti non ha un corrispettivo europeo. Riempie stadi che in Serie A restano vuoti (il Tad Gormley Stadium,a New Orleans, Louisiana, ha una capienza di circa 26.500 spettatori, ma in media sono quasi tutti così). Chiunque abbia visto o letto “Friday Night Lighs” (libro, film, serie tv: va recuperato in tutti i formati possibili) sa che è una cosa serissima. E come tale va maneggiata.

Per cui la Marist Catholic High ha scelto di dare un esempio di clamorosa rettitudine sportiva: ha licenziato coach Zach Loboy dopo che i suoi Spartans hanno infierito sui coetanei del Cottage Grove High (che aveva a disposizione solo 16 giocatori). Con l’aggravante di aver tentato – racconta Usa Today – due onside kick, uno a meno di due minuti dalla fine del primo tempo, quando il punteggio era già di 56-0.

Questa va spiegata meglio. L’onside kick è considerata una tattica un po’ antisportiva: si rimette in gioco il pallone dopo aver segnato un punto, calciandolo corto appositamente, per riprenderlo e attaccare di nuovo. E’ una specie di catenaccio, ecco. Se stai davanti di 50 punti, fa brutto.

Here is a clip of Marist Catholic onside kicking, up 57-0 late in the 2Q… #opreps https://t.co/dDGJ8O9dYP pic.twitter.com/ghbWGzYE5R — Mid-Major Media (@MidMajorMedia) October 13, 2026

Nonostante non siano riusciti a recuperare il secondo onside kick, i Marist hanno segnato di nuovo a meno di 30 secondi dalla fine, intercettando un passaggio. Il direttore atletico di Marist, Rick Gardner, il direttore atletico di Cottage Grove, Garrett Bridgens, e il commissario della Lane County Football Association, Mike Whitty, hanno così deciso di sospendere la partita. Gardner ha detto che il comportamento di Loboy “non rispecchia affatto la missione della scuola e il modo in cui vogliamo trattare i nostri avversari”.



Il licenziamento di coach Loboy è stato annunciato in un’e-mail inviata ai genitori dopo la partita. L’integerrimo preside Bob Fraley ha scritto che la decisione “era necessaria per rispecchiare la missione e i valori della nostra scuola. Il nostro programma sportivo cerca di aderire alla missione e ai valori della Marist Catholic High School. In questo caso specifico, abbiamo decisamente fallito”.