Per la ‘Stampa Usa’ una nuova sede all’Onu a New York: le immagini

ROMA – Ieri il presidente ed amministratore delegato di Gruppo Sae ha inaugurato la nuova sede della Stampa e della Stampa Usa presso il palazzo dell’Onu. All’inaugurazione erano presenti il direttore editoriale di Gruppo Sae Maurizio Molinari responsabile dello sviluppo in Usa del nuovo progetto la Stampa Usa. Oltre a lui erano presenti il direttore della Stampa Antonio Di Rosa, il direttore generale Vito Ribaudo, l’ Ad della Stampa Massimo Briolini, il responsabile legale del Gruppo Sae Marco Racano, il presidente dell’ advisory board nonché responsabile dell’Academy La Stampa Donato Iacovone, la responsabile della Stampa Usa Valeria Robecco.