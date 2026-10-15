giovedì 15 Ottobre 2026

Per la ‘Stampa Usa’ una nuova sede all’Onu a New York: le immagini

La Stampa e la Stampa Usa trovano casa alle Nazioni Unite: inaugurata la redazione nel Palazzo di vetro a New York

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 15:52Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 15:52

ROMA – Ieri il presidente ed amministratore delegato di Gruppo Sae ha inaugurato la nuova sede della Stampa e della Stampa Usa presso il palazzo dell’Onu. All’inaugurazione erano presenti il direttore editoriale di Gruppo Sae Maurizio Molinari responsabile dello sviluppo in Usa del nuovo progetto la Stampa Usa. Oltre a lui erano presenti il direttore della Stampa Antonio Di Rosa, il direttore generale Vito Ribaudo, l’ Ad della Stampa Massimo Briolini, il responsabile legale del Gruppo Sae Marco Racano, il presidente dell’ advisory board nonché responsabile dell’Academy La Stampa Donato Iacovone, la responsabile della Stampa Usa Valeria Robecco.

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