Céline Dion diventa una Barbie: Mattel celebra la carriera dell’artista con un look da Oscar (quelli del 1998)

Foto dal profilo Instagram di Barbie e Mattel

ROMA – È una delle voci più amate al mondo e ora diventa una Barbie. Mattel ha annunciato un’edizione speciale dedicata a Céline Dion. Una serie limitata della linea Barbie Signature che vede l’artista canadese indossare l’abito degli Oscar del 1998 dove si esibì con “My Heart will go on”, brano tratto dal film “Titanic” di James Cameron. Composto da James Horner e scritto da Will Jennings, il singolo vinse la statuetta per la Migliore Canzone Originale.

Nella sua versione giocattolo, la 58enne – recentemente tornata live dopo la rivelazione della diagnosi di sindrome della persona rigida – veste il tubino aderente e a maniche lunghe blu notte. Stessa acconciatura e stesso gioiello al collo collo, ovvero il ciondolo – il Cuore dell’oceano – protagonista nella pellicola con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Barbie Céline, però, non è piaciuta a tutti i consumatori: qualche utente, sotto il post che svela la bambola, lamenta il fatto che non assomigli alla cantante. Piaccia o meno, Mattel celebra così la carriera straordinaria di un’artista che ha venduto oltre 250 milioni di dischi e vinto premi su premi. Sul suo sito, l’azienda spiega che “la bambola presenta una nuova scultura del volto realizzata su misura per riprodurre le fattezze della superstar, con un sorriso delicato a bocca chiusa, oltre a un’acconciatura e un trucco che rispecchiano il look originale sfoggiato durante la cerimonia di premiazione”.

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E cosa ne pensa Céline di questa iniziativa? In un comunicato condiviso da Hello Magazine, la star ha dichiarato: “È un vero onore entrare a far parte dell’eredità di Barbie con una bambola ispirata a uno dei momenti più significativi della mia carriera. Spero che questa bambola ispiri tutti ad esprimersi con sicurezza, a seguire i propri sogni e a credere nel potere della propria voce“.

L’ESIBIZIONE AGLI OSCAR 1998

Ecco di seguito la celebre esibizione agli Oscar.