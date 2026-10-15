Reggio Emilia, scuole ebraiche Usa che hanno cancellato il viaggio: “Antisemitismo profondo”

REGGIO EMILIA – Sono amareggiati e delusi i quasi 70 insegnanti di scuole ebraiche americane che hanno annullato la loro visita a Reggio Emilia, dopo la richiesta avanzata da Reggio Children di firmare preventivamente una dichiarazione contro l’occupazione di Gaza. A raccogliere le loro voci è la Wabc-Tv, emittente televisiva locale di proprietà della The Walt Disney Company che trasmette nello Stato di New York. In un servizio andato in onda oggi a firma della giornalista Stacy Sager Jen Schiffer, direttrice di una scuola materna ebrea di Port Washington, ha commentato: “È stato un viaggio innocente che si è trasformato in un episodio antisemita“. Inoltre, “non potevano garantire la nostra sicurezza, credo che questo sia il punto fondamentale”, ha aggiunto. Pesha Kletenik, della Manhattan Day School nell’Upper West Side, descrive l’esperienza in modo simile: “Questa è una delle esperienze più dolorose che abbia mai vissuto come ebrea. La percepisco come un atto di antisemitismo profondo“, ha affermato.

LEGGI ANCHE: La bufera antisemita a Reggio Emilia: prima la Carta ‘per la pace’ poi è bagarre nella Capitale dell’educazione

LEGGI ANCHE: Antisemitismo, Comunità ebraica di Milano: “A Reggio Emilia metodi da Terzo Reich”. La replica del sindaco

Gli insegnanti sostengono anche di aver appreso che i loro profili sui social media venivano analizzati per individuare possibili legami con Israele e di minacce di proteste in Italia al loro arrivo. Ma “non mi era chiaro perché, in quanto cittadina americana, mi venisse chiesto di commentare un governo straniero”, ha dichiarato Kletenik. Il gruppo ha annullato il viaggio che si sarebbe dovuto svolgere dall’11 al 16 ottobre. Ma anche la Schechter School nella contea di Bergen, nel New Jersey, che aveva in programma di inviare un insegnante a novembre, ha annullato la sua partecipazione. “Siamo molto addolorati, e la cosa ci tocca personalmente, perché erano pronti a prendere di mira 68 ebrei americani”, ha dichiarato il referente della struttura Steve Freedman.