giovedì 15 Ottobre 2026

Reggio Emilia, scuole ebraiche Usa che hanno cancellato il viaggio: “Antisemitismo profondo”

Un gruppo di 70 insegnanti di scuole ebraiche hanno annullato la visita in programma a Reggio Emilia: ecco cosa hanno raccontato alla Wabc-Tv

di Mattia CaiuloData pubblicazione: 15-10-2026 ore 16:29Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 16:35

REGGIO EMILIA – Sono amareggiati e delusi i quasi 70 insegnanti di scuole ebraiche americane che hanno annullato la loro visita a Reggio Emilia, dopo la richiesta avanzata da Reggio Children di firmare preventivamente una dichiarazione contro l’occupazione di Gaza. A raccogliere le loro voci è la Wabc-Tv, emittente televisiva locale di proprietà della The Walt Disney Company che trasmette nello Stato di New York. In un servizio andato in onda oggi a firma della giornalista Stacy Sager Jen Schiffer, direttrice di una scuola materna ebrea di Port Washington, ha commentato: “È stato un viaggio innocente che si è trasformato in un episodio antisemita“. Inoltre, “non potevano garantire la nostra sicurezza, credo che questo sia il punto fondamentale”, ha aggiunto. Pesha Kletenik, della Manhattan Day School nell’Upper West Side, descrive l’esperienza in modo simile: “Questa è una delle esperienze più dolorose che abbia mai vissuto come ebrea. La percepisco come un atto di antisemitismo profondo“, ha affermato.

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Gli insegnanti sostengono anche di aver appreso che i loro profili sui social media venivano analizzati per individuare possibili legami con Israele e di minacce di proteste in Italia al loro arrivo. Ma “non mi era chiaro perché, in quanto cittadina americana, mi venisse chiesto di commentare un governo straniero”, ha dichiarato Kletenik. Il gruppo ha annullato il viaggio che si sarebbe dovuto svolgere dall’11 al 16 ottobre. Ma anche la Schechter School nella contea di Bergen, nel New Jersey, che aveva in programma di inviare un insegnante a novembre, ha annullato la sua partecipazione. “Siamo molto addolorati, e la cosa ci tocca personalmente, perché erano pronti a prendere di mira 68 ebrei americani”, ha dichiarato il referente della struttura Steve Freedman.

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