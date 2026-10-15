Il diesel russo ha cominciato a scorrere nel mercato globale

ROMA – Il Cremlino ha dichiarato che il diesel russo ha iniziato a raggiungere i mercati globali. La scorsa settimana Trump aveva ufficializzato l’accordo con la Russia per la fornitura del gasolio, nel tentativo di abbassare i prezzi. Mosca ha parzialmente revocato il divieto di esportazione di gasolio a partire dal 10 ottobre.

“Il gasolio ha iniziato a raggiungere i mercati globali e si prevede che avrà un effetto positivo sulla stabilizzazione dei mercati petroliferi, sebbene non sarà sufficiente a stabilizzarli completamente”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza telefonica.

Mercoledì che la Russia ha ripreso le esportazioni di gasolio dal porto baltico di Primorsk. Secondo i dati di spedizione, scrive la Reuters, una petroliera che trasportava circa 40.000 tonnellate di gasolio a bassissimo tenore di zolfo è stata caricata il 13 ottobre ed era diretta in Marocco.

Venerdì scorso Trump ha dichiarato che la Russia avrebbe fornito immediatamente oltre 300.000 tonnellate (2,25 milioni di barili) di gasolio ai mercati statunitensi e globali. Si tratta, fa notare la Reuters, di una quantità inferiore al fabbisogno giornaliero del solo settore dei trasporti statunitense, secondo i dati dell’Agenzia statunitense per l’informazione energetica (EIA), che indicano un consumo giornaliero di circa 2,94 milioni di barili.