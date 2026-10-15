Banda della Minicar, gli atti dell’indagine alla Procura Minorile: possibili misure cautelari per i due minorenni

ROMA – Saranno trasmessi in giornata alla Procura per i minorenni di Roma gli atti dell’indagine sulle aggressioni compiute da due ragazzi di 16 e 17 anni a bordo di una minicar nera, nei quartieri romani di Monteverde e Testaccio. I due sono attualmente denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni, dopo aver aggredito sei persone tra passanti, ciclisti e utilizzatori di monopattini nell’arco di 48 ore. Il Tribunale dovrà definire la posizione dei due ragazzi e valutare l‘eventuale adozione di misure cautelari in relazione alle contestazioni.

L’incartamento, coordinato dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani, che ha delegato gli accertamenti ai carabinieri, sarà inviato agli uffici giudiziari di via dei Bresciani. Una volta aperto formalmente il fascicolo, la Procura minorile potrà convocare i due indagati, che avrebbero ammesso le proprie responsabilità, disporre eventuali misure cautelari oppure chiedere ulteriori approfondimenti investigativi.

La vittima più grave è l’attore genovese Davide Iacopini, di 42 anni, noto per le sue interpretazioni in produzioni come ‘Suburra’ e ‘Diaz’. Iacopini è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito a un calcio o a una spinta dal finestrino della minicar.