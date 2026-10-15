Al via domani la seconda edizione di Lts Expo Napoli alla Mostra d’Oltremare

NAPOLI – Tutto pronto per la seconda edizione di LTS Expo Napoli, il salone dedicato alla logistica, ai trasporti e ai servizi, che sarà inaugurato domani, alle 11, a Napoli, al polo fieristico della Mostra d’Oltremare. LTS Expo Napoli è un evento organizzato dalla Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio del mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Campania.

“Grazie ad LTS Expo Napoli – afferma de Negri – abbiamo la possibilità di accogliere tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare i big player del mondo della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi. L’evento, che gode del patrocinio del Mit e della Regione Campania, è stato pensato per rispondere a un’esigenza sentita dal “Sistema Paese”: potenziare l’intermodalità tra tutte le infrastrutture logistiche aeree, ferroviarie, stradali e marittime, senza perdere di vista le tre dimensioni della sostenibilità, che deve essere non solo ambientale, ma anche economica e sociale. In questa ottica assume un carattere centrale la partnership con Idee Circolari ETS, perché ci permette di fornire agli operatori gli strumenti culturali e operativi necessari per affrontare il futuro anche in ottica ESG. Oggi – conclude de Negri – integrare le tre dimensioni della sostenibilità nei processi logistici è l’unica via per rimanere competitivi sul mercato”.

L’inizio dei lavori è previsto per domani alle 11 con il saluto inaugurale e il “Napoli Forum della Logistica Mediterranea: Nuovi equilibri e nuove rotte. Napoli come snodo globale tra ZES Unica, Intelligenza Artificiale e Sostenibilità”. Con il supporto di Idee Circolari ETS, ESG Partner di LTS Expo Napoli, e con il coordinamento del presidente Vincenzo La Croce, sono stati coinvolti autorevoli opinion leader per un confronto ad alto valore strategico. Questi gli interventi previsti nel corso della cerimonia inaugurale. Saluti istituzionali: Angioletto de Negri, patron di Progecta e ideatore di LTS Expo Napoli; Mario Cuoco, presidente Sezione “Logistica, Intermodalità e Trasporti” dell’Unione Industriali Napoli; Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli; Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania; Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare; Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti.

Organizzato da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di eventi fieristici di rilievo nazionale e internazionale – come Borsa Mediterranea del Turismo, PharmExpo, Gustus, Arkeda e, a partire dal 2027, CosmoDental – LTS Expo Napoli 2026 nasce con un obiettivo strategico fondamentale per l’economia del “Sistema Paese”: configurarsi come il principale punto d’incontro e momento di confronto e costruzione in un’area, il Sud Italia, che è tra le più nevralgiche e strategiche del Mediterraneo, favorendo il potenziamento e l’integrazione sinergica tra le infrastrutture aeree, ferroviarie, stradali e marittime. Un appuntamento unico, che rappresenta un’occasione di dialogo senza precedenti tra istituzioni, grandi player ed esperti per tracciare la rotta verso una logistica più sostenibile, digitale e competitiva, capace di alimentare ed accelerare la forte propensione all’export che caratterizza le produzioni italiane.



La capacità di LTS Expo Napoli di generare un network virtuoso, oltre che dalla presenza di circa 100 espositori, tra aziende e big player, che hanno confermato la propria presenza in fiera, è ulteriormente sancita dal supporto corale e dalla partecipazione di tutte le principali associazioni di categoria del mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi, che saranno parte attiva del dialogo nell’area espositiva.



Nel corso di LTS Expo Napoli, il team di Idee Circolari ETS effettuerà una sondaggio mirato con l’obiettivo di valutare l’approccio ai temi ESG degli operatori logistici presenti a LTS Expo Napoli 2026. Attraverso un breve questionario mirato, lo studio si propone di analizzare conoscenze, sensibilità e comportamenti per misurare l’effettiva integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità – ambientale, economica e sociale – nelle pratiche aziendali.