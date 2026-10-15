giovedì 15 Ottobre 2026

Obesità infantile, Sipps: “Soddisfatti dell’apertura del Ministero della Salute al nostro contributo scientifico”

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) è stata formalmente ammessa all'interno dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (Oso). Il presidente Di Mauro: "Riconosciuto il valore intrinseco della pediatria preventiva e sociale"

di Francesco DemofontiData pubblicazione: 15-10-2026 ore 14:56Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 15:30

ROMA – La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) è stata formalmente ammessa dal ministero della Salute all’interno dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità (Oso), istituito ai sensi dell’articolo 4 della Legge 3 ottobre 2025, numero 149.

L’organismo istituzionale ha il mandato di promuovere lo studio, il monitoraggio e la prevenzione della patologia, valorizzando la multidisciplinarietà delle professionalità e delle competenze coinvolte nella cura e nella promozione di corretti stili di vita.
La Sipps, da anni impegnata nel contrasto all’eccesso ponderale in età evolutiva, focalizza la propria attività clinica e scientifica sulla nutrizione infantile e adolescenziale, sull’educazione alimentare, sulla promozione dell’allattamento al seno, sull’attività motoria e sul benessere psico-fisico del minore, garantendo un supporto costante alle famiglie.

La Società opera per diffondere una radicata cultura della prevenzione primaria all’interno degli istituti scolastici, nei presidi pediatrici e sul territorio, ponendo l’intervento precoce quale fattore determinante per la riduzione del rischio di obesità e delle relative complicanze.

Con comunicazione ufficiale dello scorso 27 agosto 2026, a firma del direttore generale dei Corretti stili di vita e dei rapporti con l’ecosistema, Alessio Nardini, il Dicastero ha riconosciuto la rilevanza delle competenze della Società nella prevenzione dell’obesità in età pediatrica, assicurando l’acquisizione del suo contributo scientifico nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio.

Accogliamo con piena soddisfazione l’attenzione che il ministero della Salute ha riservato alle nostre istanze e al patrimonio scientifico della Società. Si tratta- dichiara all’agenzia Dire il presidente Sipps, Giuseppe Di Mauro- di un passaggio istituzionale significativo, che riconosce il valore intrinseco della pediatria preventiva e sociale, evidenziando la necessità di dedicare un focus specifico alla fascia pediatrica e adolescenziale all’interno delle politiche pubbliche di contrasto all’obesità”.

“La nostra Società- conclude Di Mauro- conferma la piena disponibilità a porre le proprie competenze al servizio delle Istituzioni, operando con massima responsabilità e spirito di leale collaborazione”.

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