In Pakistan crolla il tetto di una scuola, almeno 30 morti sotto i 13 anni. Morto anche un insegnante

(Notizia in aggiornamento)

ROMA – Almeno 30 studenti, la maggior parte dei quali di età inferiore ai 13 anni, e un insegnante sono morti in seguito al crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il bilancio delle vittime, secondo The Guardian, potrebbe aumentare: le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare gli alunni ancora dispersi tra le macerie.

L’incidente è avvenuto durante le lezioni presso l’istituto privato al-Khair Education Center. Secondo le autorità, il cedimento del tetto di un piano superiore avrebbe provocato il collasso dei due livelli sottostanti, travolgendo gli studenti presenti nelle aule. “Abbiamo estratto almeno 45 bambini“, ha dichiarato Iftikhar Khan, responsabile distrettuale dei servizi di emergenza, precisando che altri alunni potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie.

Il capo della polizia di Peshawar, Mian Saeed, ha riferito che al momento del crollo nelle tre aule coinvolte si trovavano 110 studenti e che 47 sono stati tratti in salvo. Venti feriti sono stati trasportati al Lady Reading Hospital della città, secondo quanto riferito dal portavoce della struttura, Mohammad Asim.

Le squadre di soccorso stanno proseguendo le operazioni per recuperare i corpi e trasferire i feriti negli ospedali. Le autorità hanno disposto un’inchiesta per accertare le cause del cedimento.