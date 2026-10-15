giovedì 15 Ottobre 2026

La Champions ha devastato le italiane: l’Inter perde Lautaro per un paio di mesi

Lesione ai flessori: salterà il derby e almeno 6 partite. La Roma perde Dybala e Koné, il Napoli Neres

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 13:02Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 13:02

ROMA – Non bastassero le quattro sconfitte, con la bellezza di 14 gol incassati, ecco che il turno incubo delle italiane in Champions si allunga verso l’infermeria. Se il Napoli ha perso (di nuovo, pare) Neres, la Roma Koné e Dybala, la grana più grossa è dell’Inter: si è rotto Lautaro Martinez.

Dopo la (inutile) doppietta contro il Bruges, l’attaccante ha rimediato una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Tradotto in prognosi: circa un mese e mezzo lontano dal campo.

Fatti due conti, calendario alla mano, la prima chance di riaverlo per Chivu è il 22 novembre, Atalanta-Inter. Ma salterà sicuramente un paio di sfide Champions, contro Shakhtar e Feyenoord se non anche lo Stoccarda, il derby di Milano a fine ottobre, e poi Bologna, Fiorentina, Venezia e Como.

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