Tg Cultura, l’edizione di giovedì 15 ottobre 2026

IN THE AMERICAN WEST DI AVEDON A ROMA, PRIMA VOLTA IN ITALIA

Arriva in Italia per la prima volta ‘In the American West, 1979 – 1984’, la storica serie di ritratti che Richard Avedon realizzò nell’arco di cinque anni attraversando il West degli Stati Uniti. A ospitarla è Palazzo Esposizioni Roma fino al 31 gennaio 2027. La mostra, a cura di Clément Chéroux, Direttore della Fondation Henri Cartier-Bresson, espone l’intera serie delle 110 fotografie raccolte nel libro In the American West, pubblicato nel 1985 da Harry N. Abrams, insieme a una selezione di materiali d’archivio. Tra le fotografie più note dell’esposizione figura il ritratto di Ronald Fischer, l’apicoltore con il volto e il corpo ricoperti da uno sciame di api.

IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO RENDE OMAGGIO A SAFFO

Il Parco archeologico del Colosseo inaugura una mostra dedicata all’unica grande voce femminile sopravvissuta della letteratura greca arcaica: Saffo di Lesbo. L’esposizione sarà allestita presso le Uccelliere Farnesiane sul Palatino dal 15 ottobre al 31 gennaio. Nel primo padiglione il focus è dedicato alla ‘Saffo reale’, ricostruita attraverso le testimonianze materiali dell’antichità e la loro lunga ricezione visiva con vasi figurati, sculture e dipinti. Il secondo padiglione delle Uccelliere è consacrato alla leggenda di Saffo con un allestimento che pone al ‘L’uovo di Saffo’ di Alda Merini ed Enrico Baj.

‘IRONIA E AMORE’, MARTIN PARR A MILANO CON 70 FOTOGRAFIE

‘Ironia & Amore: istruzioni per una vita felice’ è la mostra che riporta a Milano il grande fotografo Martin Parr. Dal 15 ottobre al 28 febbraio lo Spazio Varesina 204 ospita 70 fotografie realizzate nell’arco di oltre trent’anni, tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio. Il percorso attraversa alcuni dei temi più ricorrenti nella ricerca di Parr, dalla rappresentazione del tempo libero alla dimensione privata delle relazioni, fino a un gioco di autorappresentazione in cui il fotografo stesso entra nell’inquadratura. Le immagini provengono da alcuni dei suoi progetti e libri più celebri, tra cui Common Sense, Sign of the Times e The Last Resort.

GONZALO RUBALCABA SUONA PINO DANIELE AL POMIGLIANO JAZZ

Pomigliano Jazz in Campania torna con la sessione autunnale della 31esima edizione, in programma dal 28 ottobre al 14 novembre 2026. I concerti attraversano Napoli, Pomigliano d’Arco e Avella, con artisti e progetti che mettono in dialogo il jazz con la canzone d’autore, la musica antica, il flamenco e l’elettronica. Il primo appuntamento è per il 28 ottobre al Teatro Mediterraneo di Napoli con Gonzalo Rubalcaba e ‘Gonzalo Plays Pino’, l’album in cui il pianista cubano rilegge la musica di Pino Daniele, candidato ai Latin Grammy 2026 nella categoria Best Latin Jazz/Jazz Album.