Filostamp di Alpignano al centro dei piani di crescita del Gruppo Vimi Fasteners

ALPIGNANO (TORINO) – La grande industria manifatturiera italiana trova la sua vera forza nelle radici territoriali e nel saper fare ad alta tecnologia. Un’anima industriale che ad Alpignano (To) ha il volto di Filostamp, realtà d’eccellenza nella meccanica di precisione controllata dal Gruppo Vimi Fasteners di Novellara (Reggio Emilia).

Proprio nello stabilimento torinese si è riunito il leadership team aziendale per fare il punto sui piani strategici e sull’evoluzione tecnologica del sito. All’incontro hanno preso parte i vertici del Gruppo Vimi e della controllata piemontese: Fabio Storchi (Presidente del Gruppo Vimi), Marco Sargenti (ceo del Gruppo Vimi), Elia Bianco (dg), Emanuele Minciarelli (direttore commerciale) e Silvio Donato (ceo di Filostamp).

A margine del vertice operativo, la dirigenza ha visitato i reparti produttivi per visionare sul campo i risultati dei recenti investimenti tecnologici. Con un organico di circa 50 dipendenti e una struttura industriale di 8.000 metri quadrati, il polo di Alpignano rappresenta un presidio strategico fondamentale.

UN PRESIDIO STRATEGICO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Fondata nel 1975 da Luciano Donato e specializzata nella produzione su disegno del cliente di sistemi di fissaggio ad alta precisione (viteria, bulloneria e minuteria metallica), Filostamp oggi integra la propria storicità nel network globale del Gruppo Vimi. La giornata ha ribadito la volontà della governance di mantenere una vicinanza operativa costante con le eccellenze produttive locali, valorizzandone le competenze tecniche e stimolando sinergie industriali ad alto valore aggiunto.

“La nostra presenza ad Alpignano testimonia la volontà di proseguire con determinazione verso gli obiettivi di crescita del Gruppo- ha sottolineato Fabio Storchi, presidente del Gruppo Vimi- Intendiamo accelerare la penetrazione in settori ad alto valore tecnologico, consolidando al contempo la nostra posizione di rilievo nei comparti tradizionali”.

“L’appartenenza al Gruppo Vimi rafforza la nostra competitività sul mercato e la solidità percepita dai clienti- ha dichiarato Silvio Donato, ceo di Filostamp- Filostamp continua a distinguersi per flessibilità operativa e capacità di offrire soluzioni altamente personalizzate, confermando l’importanza del polo torinese per l’intero gruppo”.