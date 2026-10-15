La bufera antisemita a Reggio Emilia: prima la Carta ‘per la pace’ poi è bagarre nella Capitale dell’educazione

REGGIO EMILIA – Quello che doveva essere un prestigioso scambio culturale sulla pedagogia dell’infanzia si è trasformato nella più complessa e rovente controversia politica dell’anno a Reggio Emilia. La vicenda ha coinvolto le articolazioni del sistema educativo Reggio Children (Srl e Fondazione), l’Istituzione nidi e scuole d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Massari e un centinaio di educatori e insegnanti di scuole ebraiche provenienti da Israele e Nord America.

LA CARTA PER UN’EDUCAZIONE DEMOCRATICA, POMO DELLA DISCORDIA

Tutto comincia a inizio ottobre quando Cosimo Pederzoli, storico attivista Pro Pal, punta il dito contro il viaggio organizzato di lì a poco dalla rete del Paradigm Project, denunciandone i rapporti diretti con le forze militari impegnate a Gaza chiedendosi: “Quali valori condivide Reggio con le scuole ebraiche americane che ospitano soldati e supportano le forze di difesa israeliane?”. Per questo il nome del reggiano sarà poi inserito nell’ultimo rapporto di monitoraggio di sicurezza e intelligence elaborato dal ministero degli Affari della Diaspora e per la Lotta all’Antisemitismo di Israele, classificato come un soggetto di “media pericolosità“.

La polemica sollevata era del resto già stata affrontata da Reggio Children che, l’anno scorso, aveva sospeso i rapporti con altre scuole ebraiche desiderose di apprendere i metodi del cosiddetto “Reggio approach” fondato da Loris Malaguzzi. Come contromossa l’organizzazione aveva iniziato a preparare la “Carta per un’educazione democratica e partecipata“, un documento etico-pedagogico promosso per riaffermare i principi di pace, inclusione, tutela dei diritti umani e il rifiuto di ogni forma di guerra nei contesti educativi per l’infanzia.



L’INTEGRAZIONE “INACCETTABILE”

Il documento -condiviso tra la Fondazione Reggio Children guidata dal Direttore Cristian Fabbi la società Reggio Children srl e i servizi educativi 0-6 anni del Comune- viene pensato come una cornice di valori condivisi da proporre a enti, partner e delegazioni internazionali che partecipano alle attività di formazione e studio presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. E proprio davanti al centro, mentre fuori si svolge una manifestazione degli attivisti per la Palestina, il 6 ottobre scorso, la “carta” viene presentata ad una foltissima platea famiglie e insegnanti all’interno della Consulta dei Consigli infanzia-città di Reggio Emilia. Emerge così una fronda di genitori che ritiene il documento troppo blando e chiede a Reggio Children di mettere paletti più stringenti. Viene per questo redatta una “integrazione” alla Carta, con espliciti riferimenti di condanna politica del conflitto mediorientale e si chiede ai membri della delegazione ospite di sottoscriverla prima della partenza. Gli educatori statunitensi (gli unici a cui il testo viene sottoposto a differenza dei loro colleghi provenienti da Israele, che vantano rapporti consolidati da anni con la città emiliana) però non ci stanno e denunciano la richiesta come una pressione indebita e un “test di fedeltà ideologica”, ritenendo inaccettabile che degli insegnanti debbano rispondere individualmente delle politiche di uno Stato in base alla propria identità o provenienza. Le scuole ebraiche americane, per protesta, decidono quindi di annullare ufficialmente il viaggio di studio a Reggio Emilia. Quelle israeliane, invece, lo confermano.

L’ACCUSA DI “METODI DA TERZO REICH”

La notizia dell’annullamento della visita e le motivazioni fornite dagli educatori Usa innesca la bufera politica. Il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, denuncia “metodi da Terzo Reich” e chiede le dimissioni della amministrazione comunale. La polemica arriva a livello nazionale (intervengo i ministri Tommaso Foti e Matteo Salvini). Le opposizioni di centrodestra, guidate dal capogruppo di Fratelli d’Italia Cristian Paglialonga, attaccano duramente il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, accusandoli di aver consentito la somministrazione di un documento “discriminatorio e ideologico” che ha provocato un enorme danno d’immagine alla città. In Consiglio comunale il sindaco Massari e la Giunta difendono l’operato delle istituzioni cittadine, sottolineando la vocazione universale all’accoglienza di Reggio Emilia e respingendo con fermezza ogni accusa di antisemitismo.

L’AUDIO CHE ALIMENTA LE POLEMICHE

Tuttavia, la diffusione a mezzo stampa di una registrazione audio della presidente di Reggio Children Maddalena Tedeschi, in cui si fa riferimento alla necessità di acquisire le dichiarazioni contro “il genocidio” da parte degli insegnanti americani, riaccende la polemica. Fdi accusa la Giunta di aver fornito in aula una “versione di comodo costruita a tavolino” e ne chiede le dimissioni. La Fondazione Reggio Children, il cui direttore Cristian Fabbi risulta l’estensore materiale del documento “integrativo” spiega che il percorso della Carta (come dei suoi corollari) “è stato elaborato e condiviso dagli enti coinvolti, senza specifiche attribuzioni”.

Nell’occhio del ciclone fininisce poi il senatore del Pd Graziano Delrio, chiamato in causa da Fdi in virtù del suo doppio ruolo di componente del Comitato Scientifico della Fondazione Reggio Children e di promotore di iniziative legislative contro l’antisemitismo. I meloniani incalzano il senatore chiedendo se fosse a conoscenza del documento integrativo e se ne condividesse l’impostazione, sostenendo che il silenzio dei vertici politici nazionali del Pd costituisca una grave mancanza di trasparenza verso la città. Fratelli d’Italia, si muove anche in Regione Emilia-Romagna, dove presenta interrogazioni e accesso agli atti. Il clamore fa drizzare le antenne al ministero dell’Interno che ha chiesto al prefetto Salvatore Angieri una dettagliata relazione su quanto accaduto.

IL MEA CULPA DEL SINDACO E LA DIFESA DELLA CITTÀ

L’epilogo sembrava arrivato nella serata di ieri, mercoledì 14 ottobre, quando il sindaco Marco Massari si è assunto la responsabilità del cortocicuito istituzionale e fa mea culpa. Il primo cittadino definisce “un errore cercare una concertazione con le due delegazioni attraverso una dichiarazione su Gaza e sui territori occupati” e si scusa con chi “non si è sentito accolto a Reggio Emilia”. Massari ribadisce però l’infondatezza delle accuse di antisemitismo rivolte alla città.

MA LE SCUSE DEL SINDACO NON FERMANO LA BUFERA, FDI CHIEDE LE SUE DIMISSIONI

Le dichiarazioni del sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, che ammette errori e chiede scusa, non sedano però la bufera sul caso Reggio Children. Per Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio comunale, le scuse del primo cittadino equivalgono a una vera e propria ammissione di responsabilità.

“Il sindaco Marco Massari ha ‘confessato’ di aver tentato di imporre un atto discriminatorio e antisemita a educatori ebrei”, incalza l’esponente di Fdi. Paglialonga evidenzia inoltre che “quel percorso si è interrotto non per un ripensamento suo o della sua amministrazione, ma soltanto perché le persone alle quali era stato sottoposto si sono rifiutate di sottoscrivere quel meschino documento che lui e il suo entourage avevano messo in piedi”. Quindi, non c’è “nessun atto di responsabilità del sindaco: soltanto la resistenza di chi ha avuto la dignità di dire no”. Il consigliere comunale rigetta poi la tesi della Giunta secondo cui l’accusa di pregiudizio sarebbe infondata, arrivando a chiedere le dimissioni immediate di Massari e l’uscita di scena dell’intera maggioranza: “L’accusa non è infondata: si fonda su una richiesta concreta e documentata, sottoposta al sindaco, condivisa e approvata. Questo non è un approccio educativo. Questo è antisemitismo di fatto”.



Fdi punta poi il dito sul silenzio dell’assessora alle Politiche Educative, Marwa Mahmoud: “Massari oggi chiede scusa, dopo aver usato la menzogna come strumento di governo. E intanto l’assessora Marwa Mahmoud è sparita: nessuna dichiarazione, nessuna spiegazione, nessuna assunzione di responsabilità. È la vergogna per il coinvolgimento suo e del suo assessorato a farla tacere, oppure la vicinanza a Elly Schlein le garantisce uno scudo politico che la mette al riparo da dimissioni e conseguenze?”, domanda ancora Paglialonga. Fdi solleva inoltre la questione di una seconda delegazione, quella israeliana guidata da una figura storicamente vicina a Reggio Children: “Massari non usi la presenza della delegazione israeliana per eludere le domande su quella americana che ha rinunciato. Anche alla prima è stato chiesto di firmare il documento su Gaza? A noi risulta di no: l’umiliazione politica e l’abiura ideologica erano riservate soltanto all’altra? Risponda con i documenti: alle sue parole non crediamo più. Se confermata, questa disparità sarebbe un’ulteriore, gravissima forma di discriminazione”.

Giovanni Tarquini (Civica per Reggio) osserva invece come “nella dichiarazione di scuse non c’è il minimo cenno alle falsità proclamate durante ore di discussione in aula lunedì scorso, quando sia il sindaco che l’assessore hanno continuato a sostenere che non c’era niente di più che quella carta valoriale”. Per il civico, “sono tanti, troppi, gli interrogativi rimasti senza risposte”. Secondo Tarquini “Reggio Emilia non merita il ridicolo internazionale né amministratori che mentono meglio di quanto amministrano. Le dimissioni sono l’unica risposta seria. Il resto è volontà di potere a ogni costo”.

(photo credit: reggio children/web)