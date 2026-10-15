VIDEO| Istanbul colpita da una forte alluvione: l’acqua invade strade e mezzi pubblici. Due i morti

ROMA – L’acqua che invade strade, sommerge le auto ed entra persino nei mezzi pubblici. Una violenta alluvione ha colpito la città turca di Istanbul, provocando gravi inondazioni e paralizzando ogni attività. Come scrive Associated Press, i media locali hanno riportato anche due decessi: si tratta di un quattordicenne morto folgorato dopo aver messo il piede in una pozzanghera in un parco nel distretto di Fatih e di un trentaquattrenne scivolato su un marciapiede nel distretto di Sariyer battendo la testa. Sono immagini sconvolgenti quelle che arrivano dai social e mostrano la forza dell’acqua prendere il controllo della città. In uno dei video circolati, le persone salgono sui sedili di un bus che ha subito le conseguenze delle piogge torrenziali.

Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha esortato a prestare attenzione anche per la giornata di oggi. “Invitiamo tutti alla massima prudenza e ad adottare le necessarie precauzioni durante questo periodo”, ha scritto su X. E ha aggiunto: “Vi preghiamo di evitare di uscire, se non strettamente necessario, e di non utilizzare veicoli privati. Non sostate in piani interrati o in aree soggette ad allagamenti; tenetevi lontani da ristagni d’acqua, letti di torrenti e sottopassi allagati. State inoltre alla larga da zone a rischio frana e da edifici situati in tali aree”. Per la giornata di oggi è stata disposta, inoltre, la chiusura delle scuole.

🇹🇷 Terrifying footage from Istanbul, which was literally underwater



Heavy downpours battered the city, causing severe flooding.



Authorities cancelled school classes and urged residents to stay home unless absolutely necessary. https://t.co/nPnjcC5W8x pic.twitter.com/TjUdgdY4rc — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

DRAMATIC RESCUE: Video shows woman being pulled to safety after being swept away by powerful floodwaters in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/7dpkpYGbOg October 15, 2026

BREAKING: Massive flooding across Istanbul, Turkey, due to heavy rainfall pic.twitter.com/VbYRfADlmp — World Source News (@Worldsource24) October 14, 2026