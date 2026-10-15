giovedì 15 Ottobre 2026

VIDEO| Istanbul colpita da una forte alluvione: l’acqua invade strade e mezzi pubblici. Due i morti

Sono immagini sconvolgenti quelle che arrivano dai social e mostrano la forza dell'acqua prendere il controllo della città. Il governatore, Davut Gul, ha esortato i cittadini a prestare la massima attenzione anche per la giornata di oggi

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 15-10-2026 ore 12:15Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 12:39

ROMA – L’acqua che invade strade, sommerge le auto ed entra persino nei mezzi pubblici. Una violenta alluvione ha colpito la città turca di Istanbul, provocando gravi inondazioni e paralizzando ogni attività. Come scrive Associated Press, i media locali hanno riportato anche due decessi: si tratta di un quattordicenne morto folgorato dopo aver messo il piede in una pozzanghera in un parco nel distretto di Fatih e di un trentaquattrenne scivolato su un marciapiede nel distretto di Sariyer battendo la testa. Sono immagini sconvolgenti quelle che arrivano dai social e mostrano la forza dell’acqua prendere il controllo della città. In uno dei video circolati, le persone salgono sui sedili di un bus che ha subito le conseguenze delle piogge torrenziali.

Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha esortato a prestare attenzione anche per la giornata di oggi. “Invitiamo tutti alla massima prudenza e ad adottare le necessarie precauzioni durante questo periodo”, ha scritto su X. E ha aggiunto: “Vi preghiamo di evitare di uscire, se non strettamente necessario, e di non utilizzare veicoli privati. Non sostate in piani interrati o in aree soggette ad allagamenti; tenetevi lontani da ristagni d’acqua, letti di torrenti e sottopassi allagati. State inoltre alla larga da zone a rischio frana e da edifici situati in tali aree”. Per la giornata di oggi è stata disposta, inoltre, la chiusura delle scuole.

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