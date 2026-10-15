giovedì 15 Ottobre 2026

VIDEO | “Guarisci presto”, gli auguri al Papa di Donald Trump (almeno questa ‘pace’ è fatta)

Nei mesi scorsi gli aveva rivolto parole durissime. L'indomani dell'intervento al Gemelli invece, il presidente degli Usa invia auguri sinceri al Pontefice. "Voglio vedere Papa Leone guarire"

di Cristina RossiData pubblicazione: 15-10-2026 ore 8:20Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 8:24

ROMA – “Voglio solo augurargli il meglio. Guarisci presto”: parole di affetto e vicinanza a Papa Leone XIV dal presidente Donald Trump. Parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona, il presidente degli Stati uniti ha inviato i migliori auguri al Pontefice l’indomani dell’intervento per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare.

Parole solidali ma anche distensive, rispetto al passato: nei mesi precedenti Trump non ha infatti mancato di rivolgere duri attacchi politici a Papa Leone XIV, primo Pontefice statunitense, criticandolo aspramente. ‘ Papa Leone è debole sulla criminalità, ed è pessimo in politica estera‘ aveva scritto sul suo social Truth. E si era persino spinto a digitare che doveva a lui la sua elezione sul seggio papale. “Se io non fossi alla Casa Bianca- è apparso in un suo post- Leone non sarebbe in Vaticano”.

“Voglio vedere Papa Leone guarire”, ha detto invece ora il presidente degli Stati uniti ai giornalisti. “Voglio solo augurargli ogni bene e che guarisca presto”. “Il cancro è una cosa seria- ha anche aggiunto- ma la prognosi sembra buona”. Trump infine ha anche accennato alla sua amicizia con il fratello del papa, lo ha descritto come un forte sostenitore Maga.

Leggi anche

Usa, proposta choc all’Europa: “Sblocco degli asset russi per far ripartire i colloqui di pace”. Le rivelazioni del Financial Times

di Redazione

Musk si smarca dalle polemiche su Starlink in Ucraina: “Starshield è nelle mani del Pentagono, decide Trump”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia