VIDEO | “Guarisci presto”, gli auguri al Papa di Donald Trump (almeno questa ‘pace’ è fatta)

ROMA – “Voglio solo augurargli il meglio. Guarisci presto”: parole di affetto e vicinanza a Papa Leone XIV dal presidente Donald Trump. Parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona, il presidente degli Stati uniti ha inviato i migliori auguri al Pontefice l’indomani dell’intervento per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare.

Parole solidali ma anche distensive, rispetto al passato: nei mesi precedenti Trump non ha infatti mancato di rivolgere duri attacchi politici a Papa Leone XIV, primo Pontefice statunitense, criticandolo aspramente. ‘ Papa Leone è debole sulla criminalità, ed è pessimo in politica estera‘ aveva scritto sul suo social Truth. E si era persino spinto a digitare che doveva a lui la sua elezione sul seggio papale. “Se io non fossi alla Casa Bianca- è apparso in un suo post- Leone non sarebbe in Vaticano”.

“Voglio vedere Papa Leone guarire”, ha detto invece ora il presidente degli Stati uniti ai giornalisti. “Voglio solo augurargli ogni bene e che guarisca presto”. “Il cancro è una cosa seria- ha anche aggiunto- ma la prognosi sembra buona”. Trump infine ha anche accennato alla sua amicizia con il fratello del papa, lo ha descritto come un forte sostenitore Maga.