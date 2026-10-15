L’oroscopo di giovedì 15 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Bisogna dimenticare una delusione d’amore. Qualunque cosa tu faccia l’importante è allearsi con le persone giuste. Chi ha iniziato da poco un nuovo progetto col partner o con un socio, all’inizio si deve accontentare!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Tutto è in moto. Se hai dovuto superare una prova o un esame ora il più è fatto.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Se hai allontanato una persona, ora puoi anche ripensarci. Prendi le cose per come vengono, meglio per chi lavora con il pubblico.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Tutto quello che non funziona deve essere chiuso. Oggi dovrai tirar fuori il tuo slogan fondamentale, che è “io mi difendo”.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Nervosismo, se stai vivendo un cambiamento ricorda che l’hai voluto tu. Per quanto riguarda l’amore sei più disponibile, intralci o ritardi da tenere in considerazione. Spese di troppo.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Questa giornata lascia un po’ a desiderare, ma solo perché vorresti stare altrove, ci sono troppi obblighi, certe questioni andranno analizzate nel dettaglio.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata ottima se trascorsa con persone piacevoli, cause o questioni burocratiche ora possono creare meno ansie perché si trovano soluzioni. In amore è possibile recuperare di serenità se questa è venuta a mancare.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, meglio concluderla, bella giornata che produce un effetto tonico. Questo periodo ti aiuta a superare qualsiasi problema, e soprattutto a rinnovare un accordo di lavoro, nuovi soci o riferimenti.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornata nervosa per vari motivi, troppe cose da fare. Se da tempo una storia ufficiale non ti appassiona più, attenzione a non metterti in imbarazzo.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Non avrai alcun tipo di remora ad allontanare persone che possono diventare un problema o rappresentare un ostacolo alla prosecuzione di un progetto che è già nella tua mente.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Devi cercare di riposare di più, farti carico dei problemi di tutti non è la soluzione giusta. Consolidamento degli amori in corso e possibilità per chi si sente solo: gli Acquario single possono darsi da fare!