giovedì 15 Ottobre 2026

L’oroscopo di giovedì 15 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 7:41Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 7:41

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Bisogna dimenticare una delusione d’amore. Qualunque cosa tu faccia l’importante è allearsi con le persone giuste. Chi ha iniziato da poco un nuovo progetto col partner o con un socio, all’inizio si deve accontentare!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Tutto è in moto. Se hai dovuto superare una prova o un esame ora il più è fatto.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se hai allontanato una persona, ora puoi anche ripensarci. Prendi le cose per come vengono, meglio per chi lavora con il pubblico.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Tutto quello che non funziona deve essere chiuso. Oggi dovrai tirar fuori il tuo slogan fondamentale, che è “io mi difendo”.


Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nervosismo, se stai vivendo un cambiamento ricorda che l’hai voluto tu. Per quanto riguarda l’amore sei più disponibile, intralci o ritardi da tenere in considerazione. Spese di troppo.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Questa giornata lascia un po’ a desiderare, ma solo perché vorresti stare altrove, ci sono troppi obblighi, certe questioni andranno analizzate nel dettaglio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata ottima se trascorsa con persone piacevoli, cause o questioni burocratiche ora possono creare meno ansie perché si trovano soluzioni. In amore è possibile recuperare di serenità se questa è venuta a mancare.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, meglio concluderla, bella giornata che produce un effetto tonico. Questo periodo ti aiuta a superare qualsiasi problema, e soprattutto a rinnovare un accordo di lavoro, nuovi soci o riferimenti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata nervosa per vari motivi, troppe cose da fare. Se da tempo una storia ufficiale non ti appassiona più, attenzione a non metterti in imbarazzo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non avrai alcun tipo di remora ad allontanare persone che possono diventare un problema o rappresentare un ostacolo alla prosecuzione di un progetto che è già nella tua mente.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Devi cercare di riposare di più, farti carico dei problemi di tutti non è la soluzione giusta. Consolidamento degli amori in corso e possibilità per chi si sente solo: gli Acquario single possono darsi da fare!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Capiterà oggi di sentirti più stimolato a fare, sei più volenteroso. Rapporti armoniosi, fascino e conquiste.














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