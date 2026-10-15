giovedì 15 Ottobre 2026

Il Mef invia alla Commissione Ue il Documento programmatico 2027

Confermati tutti gli obiettivi programmatici e, in particolare, il tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta al 3,3% nel 2027

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 7:20Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 7:20

ROMA – È stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano il Documento Programmatico di Bilancio 2027.
Il documento conferma tutti gli obiettivi programmatici indicati nel Dpfp come approvato dalle Camere e, in particolare, il tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta.

Il suddetto tasso- spiega il Mef- inclusivo dell’utilizzo degli spazi di bilancio connessi all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia, è pari al 3,3 per cento nel 2027 e all’1,7 per cento nel 2028.
Nel 2029 l’indicatore è previsto allo 0,2 per cento. Al netto degli impieghi derivanti dall’utilizzo della suddetta clausola, il tasso di crescita annuo della spesa netta è previsto all’1,9 per cento nel 2027, all’1,7 per cento nel 2028 e all’1,5 per cento nel 2029, rispettando i limiti previsti dalla raccomandazione del Consiglio.

Leggi anche

Ex Ilva, gli stabilimenti di Taranto e Genova non chiuderanno

di Redazione

Netflix licenzierà quasi mille persone, il 6% della forza lavoro

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia