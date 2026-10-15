Il Mef invia alla Commissione Ue il Documento programmatico 2027

ROMA – È stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano il Documento Programmatico di Bilancio 2027.

Il documento conferma tutti gli obiettivi programmatici indicati nel Dpfp come approvato dalle Camere e, in particolare, il tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta.

Il suddetto tasso- spiega il Mef- inclusivo dell’utilizzo degli spazi di bilancio connessi all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia, è pari al 3,3 per cento nel 2027 e all’1,7 per cento nel 2028.

Nel 2029 l’indicatore è previsto allo 0,2 per cento. Al netto degli impieghi derivanti dall’utilizzo della suddetta clausola, il tasso di crescita annuo della spesa netta è previsto all’1,9 per cento nel 2027, all’1,7 per cento nel 2028 e all’1,5 per cento nel 2029, rispettando i limiti previsti dalla raccomandazione del Consiglio.