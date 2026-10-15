giovedì 15 Ottobre 2026

Meteo, le previsioni di giovedì 15 ottobre 2026

Le condizioni meteorologiche da nord a sud del Paese

Data pubblicazione: 15-10-2026 ore 7:05Ultimo aggiornamento: 15-10-2026 ore 6:32

ROMA –  Oggi l’anticiclone domina sul nostro Paese, i venti soffiano dai quadranti settentrionali. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile, il cielo più nuvoloso su tutti i settori orientali e meno nubi sui restanti settori. Clima mite di giorno con picchi di 25°C su Toscana e Lazio. Mari ancora mossi, molto mosso lo Ionio e il basso Adriatico.

NORD

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile, il cielo si potrà vedere più nuvoloso sui settori orientali e con meno nubi a occidente. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno generalmente calmi. Clima mite, ma ad Aosta si toccheranno i 28°C. Temperature: Valori massimi attesi tra i 21-23°C di tante città e i 28°C di Aosta.

CENTRO E SARDEGNA

L’atmosfera è stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno mossi, ma con moto ondoso in diminuzione. Clima mite. Temperature: valori massimi compresi tra i 20°C di Campobasso e i 24-25°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni soffiano venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, ma la pressione si rinforza. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere molto nuvoloso in Puglia e sugli Appennini, più sereno in Sardegna e sulla bassa Calabria. I mari saranno mossi, ancora molto mosso o localmente agitato lo Ionio. Clima mite. Temperature: valori massimi attesi tra i 18°C di Potenza e i 23-24°C di Napoli e Palermo.

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