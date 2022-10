ROMA – “Ho il terrore che mi si spacca il cuore quando ti sento cantare. Mi sento male, chiamate un’auto ambulanza”. Cristiano Malgioglio non risparmia le critiche ad una ‘provata’ Valeria Marini che nella puntata di ‘Tale e quale show 12‘ è nei panni di Patty Pravo con la canzone ‘La Bambola’. L’estroso giudice mentre la Marini si esibiva sul palco ha tirato fuori un misuratore di pressione: “Ho 200 di minima e 400 di massima” dopo la tua esibizione, ha detto.

“Mi sono svegliata afona questa mattina– è la replica della showgirl- ho preso un colpo di freddo. Nelle prove Patty Pravo riusciva bene”.

“Patty pravo trascina la voce ma tu figlia mia sei impossibile. Non posso sentirti- conclude Malgioglio mentre la showgirl continua a cantare anche dopo l’esibizione- è un’agonia. Chiamate un esorcista“.

Più gentili gli altri giudici: per Loretta Goggi a livello di trucco Valeria Marini era perfetta, nel vibrato però mancava di tecnica: “Metto non classificato” per la salute. Della stessa opinione anche Giorgio Panariello “Valeria studia e non l’ha fatta male”.

Con la sua imitazione della ragazza del Piper Valeria Marini è arrivata ultima.

Valeria avrà girato come una vera e propria bambola? 💫 Rivedi l’esibizione di @ValeriaMariniVM che interpreta Patty Pravo qui 👉 https://t.co/p6yCLxPyuK#taleequaleshow pic.twitter.com/DkzxKcAabW — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 14, 2022

