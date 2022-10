VIDEO| Tutti chiedono salvezza, il cast: “La salute mentale ci riguarda tutti”

ROMA – Le pagine autobiografiche di Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani 2020) prendono vita su Netflix in ‘Tutto chiede salvezza’, la prima serie di Francesco Bruni con protagonista Federico Cesari (‘Skam Italia’, ‘Anni da Cane’) nei panni di Daniele. Sette episodi, uno per ciascuno dei sette giorni di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a cui il protagonista viene sottoposto a seguito di un crollo psicotico. Una settimana di isolamento dal resto del mondo durante cui Daniele si trova ad affrontare i suoi demoni più nascosti e a scavare dentro se stesso in un percorso di accettazione di sé e degli altri che lo porta a stringere i legami più forti, sinceri e veri della sua vita. Alla storia di Daniele si intrecciano, infatti, quelle degli altri suoi compagni di camerata e del personale del reparto psichiatrico, in un crescendo di emozioni e intensità, di fragilità e forza, di amicizia e amore.

