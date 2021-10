Mandelli (Fofi): “Durante la pandemia il ruolo dei farmacisti si è confermato fondamentale”

ROMA – “La pandemia ha dimostrato che il ruolo dei farmacisti ospedalieri e territoriali è fondamentale per il Paese. Siamo riusciti a dare una risposta in ospedale, sul territorio e nelle Asl con un grande impegno e risolvendo anche tanti problemi che in questo anno e mezzo abbiamo incontrato”. Così Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), intervistato dall’agenzia Dire in occasione del XLII congresso nazionale dei farmacisti ospedalieri Sifo, in programma a Roma fino a domenica prossima.

“Credo che la nostra professione sia stata in grado ancora una volta di cambiare e di adattarsi alle esigenze del momento – ha proseguito Mandelli – dando una risposta che in questo momento il Paese chiede. La nostra capacità di adattarci non è un caso e passa attraverso lo studio, l’applicazione e la dedizione. Sono qui allora per ribadire il mio grande ‘grazie’ ai farmacisti ospedalieri e delle aziende territoriali, che hanno fatto tanto per aiutare l’Italia ad uscire dalla pandemia”, ha concluso.