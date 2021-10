Da Aifa e Farmacisti Sifo un protocollo d’intesa sulla formazione

ROMA – L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e i farmacisti ospedalieri della SIFO hanno firmato un progetto di collaborazione sulla formazione. Lo ha fatto sapere il Direttore generale di AIFA, Nicola Magrini, nel corso del XLII Congresso Nazionale SIFO, in programma a Roma fino a domenica. Magrini, interpellato oggi sull’iniziativa dall’agenzia Dire, ha così risposto: “Abbiamo deciso di firmare un protocollo d’intesa per una serie di attività collaborative e congiunte che riguardano la formazione, per produrre materiale formativo e corsi per i giovani farmacisti e per i farmacisti del Servizio sanitario nazionale. Questo per sviluppare un modulo informativo sull’informazione che vorremmo che fosse la più pertinente, efficace e utile per i prescrittori e anche alcuni sistemi di monitoraggio comune su alcuni aspetti, come la legge 648 o altre aree sulle quali mancano dati e su cui la SIFO e i farmacisti potranno dare un grande contributo“.